Торжественное открытие чемпионата и первенства города Пскова по карате WKF состоялось в спортивном комплексе «Писковичи» сегодня, 21 ноября. В турнире принимают участие 320 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Новосокольников, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Витебска, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров.

«Рад видеть много юных спортсменов, мальчиков, девочек, которые любят спорт в раннем возрасте, и особенно рад видеть родителей, которые пришли поддержать. От лица администрации города Пскова хочу выразить слова благодарности организаторам данных соревнований, судьям и волонтерам, вы делает большой вклад в развитие нашего региона. Желаю всем удачи, а главное — уважения к сопернику и к себе», — сказал Сергей Бухаров.

Кроме того, в рамках открытия прошло награждение лучших спортсменов по итогам 2025 и 2026 годов, призеры получили денежное вознаграждение. «Результаты формируются из итогов соревнований разного уровня. У каждого спортсмена свое количество баллов, и чем сложнее соревнование, тем больше баллов. Ну вот, порядка 15 соревнований за год прошли ребята, у каждого были свои результаты, и мы определили лучших», — рассказал тренер Михаил Шалыгин.

По итогам соревнований, призеры получат грамоты, медали и кубки.

По результатам чемпионата будет отобрана сборная Псковской области, которая представит регион на федеральном уровне с 27 по 29 ноября в Сириусе. «После этих соревнований будет опять сформирована новая сборная на сезон 2026 и 2027 годов. И буквально на следующей неделе мы уезжаем на первенство России, в город Сириус, в Сочи», — поделился Михаил Шалыгин.

Соревнования продлятся до 18:00. Вход свободный. Они проходят согласно календарному плану комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Спортивной федерации карате города Пскова. Организаторами стали Спортивная федерация карате города Пскова и клуб карате «Будокан "Атэми"».