Сегодня, 21 ноября, когда Русская Православная Церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в Государственном Пушкинском заповеднике отметили музейные именины.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«Издревле земля, именуемая сегодня Пушкиногорьем, и то, что на ней возводилось, носит имя архангела Михаила — Михайловская губа, Михайловский монастырь, Михайловское. Михайлов день воспринимается нами как общий день ангела. Вместе с ним мы храним неповторимый пушкинский уголок», — подчеркнули в музее.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», праздник начался водосвятным молебном в часовне Михаила Архангела, расположенной в начале Еловой аллеи. Службу совершил, а затем возглавил крестный ход с чином освящения усадьбы-именинницы давний друг музея — настоятель церкви во имя Казанской Божией Матери в Пушкинских Горах протоиерей Михаил Иванов. Во время службы над Михайловским закружил первый снег.

Затем в выставочном зале «Льняной амбар» в Михайловском хранитель усадьбы, кандидат исторических наук Юлия Узенёва рассказала гостям о небесном покровителе здешних мест. Своими размышлениями об архистратиге Михаиле поделился и отец Михаил.

Беседу продолжили за чаем с яблочным пирогом, который так любил Пушкин. В «Михайловском» с особой радостью отметили, что на именины музея пришли и приехали не только пушкиногорцы, но и гости из Локни.