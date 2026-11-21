Сегодня, 21 ноября, когда Русская Православная Церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в Государственном Пушкинском заповеднике отметили музейные именины.
Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», праздник начался водосвятным молебном в часовне Михаила Архангела, расположенной в начале Еловой аллеи. Службу совершил, а затем возглавил крестный ход с чином освящения усадьбы-именинницы давний друг музея — настоятель церкви во имя Казанской Божией Матери в Пушкинских Горах протоиерей Михаил Иванов. Во время службы над Михайловским закружил первый снег.
Затем в выставочном зале «Льняной амбар» в Михайловском хранитель усадьбы, кандидат исторических наук Юлия Узенёва рассказала гостям о небесном покровителе здешних мест. Своими размышлениями об архистратиге Михаиле поделился и отец Михаил.
Беседу продолжили за чаем с яблочным пирогом, который так любил Пушкин. В «Михайловском» с особой радостью отметили, что на именины музея пришли и приехали не только пушкиногорцы, но и гости из Локни.