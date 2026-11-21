Состоялась рабочая встреча делегации руководителей отраслевых профсоюзов Псковской области во главе с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым с руководителем Курортного управления Ставропольского края Николаем Мурашко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Под руководством управления находится холдинг из 22 санаториев ФНПР. Участники встречи обсудили насущные вопросы: обеспечение большей доступности льготного оздоровления для членов профсоюзов, активное вовлечение работодателей через коллективные договоры, чтобы большее количество трудящихся могли поправить здоровье. Николай Мурашко поделился планами масштабной модернизации здравниц и рассказал об уникальной лечебной базе курорта.

Игорь Иванов подчеркнул важность доступности оздоровления для трудящихся.

«Сегодня ФНПР выполняет государственную задачу по сохранению здоровья трудящихся, поставленную нашим национальным лидером В.В. Путиным. И я убеждён: развитие профсоюзных курортов, доступность отдыха для людей труда — это не просто слова. Это реальное качество жизни и фундамент для уверенного роста производительности труда», - сказал Игорь Иванов.