Общество

Налоговиками Псковской области в выходные дни будет организован прием заявлений на регистрацию ККТ

Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что 1 июля завершается третий этап перехода на онлайн-кассы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С целью оказания содействия налогоплательщикам в реализации их прав на применение налогового вычета на приобретение ККТ, налоговыми органами Псковской области будут проводиться мероприятия по приему заявлений на регистрацию ККТ в выходные дни 29 июня и 30 июня с 10:00 до 15:00 часов.

Отметим, для получения налогового вычета на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр, обязательным условием является регистрация ККТ до 1 июля.

Напомним, российская кассовая реформа началась в 2017 году. Тогда кассовые аппараты с ЭКЛЗ были заменены на современные модели. В 2018 году в рамках второго этапа на онлайн-кассы перешли предприятия средней и малой торговли.

Новая система использования онлайн-касс дает бизнесу реальные возможности и преимущества. В первую очередь, это выравнивание конкурентных условий, практический отказ от проверок добросовестных пользователей ККТ, возможность регистрации кассы через сайт ФНС России, защита прав потребителя за счет перехода на электронные чеки, которые можно получать и хранить в электронном виде, а также возможность быстро и удобно проверять полученные чеки с помощью мобильного приложения.