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Состоялась 13-я сессия Собрания депутатов Островского муниципального округа

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Состоялась 13-я сессия Собрания депутатов Островского муниципального округа. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Мах

Депутаты рассмотрели ряд вопросов из сферы имущественных отношений, утвердили Положение о порядке проведения конкурса на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений на территории Островского округа.

 

«ТОСов становится больше, их проекты значимы для жителей, поэтому проработали механизм проведения грантового конкурса. А также парламентарии рассмотрели вопрос о награждении Почетной грамотой муниципального Собрания нескольких заслуженных жителей округа», - отметил Дмитрий Быстров. 

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