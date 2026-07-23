Состоялась 13-я сессия Собрания депутатов Островского муниципального округа. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Мах

Депутаты рассмотрели ряд вопросов из сферы имущественных отношений, утвердили Положение о порядке проведения конкурса на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений на территории Островского округа.

«ТОСов становится больше, их проекты значимы для жителей, поэтому проработали механизм проведения грантового конкурса. А также парламентарии рассмотрели вопрос о награждении Почетной грамотой муниципального Собрания нескольких заслуженных жителей округа», - отметил Дмитрий Быстров.