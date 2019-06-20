Общество

Садоводческим товариществам рассказали о причинах признания их недействующим юридическим лицом

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев провел встречу с представителями 16 садоводческих некоммерческих товариществ, на которой были освещены вопросы исключения юридических лиц из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Данная встреча была организована в связи с принятыми решениями Инспекции об исключении некоторых СНТ из ЕГРЮЛ и проблемах, которые возникли у участников этих СНТ после их исключения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Сергей Голубев пояснил собравшимся что, согласно пункту 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ юридическое лицо (в том числе Садоводческое товарищество), которое в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документы отчетности и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ.

Присутствовавших представителей СНТ интересовало, что необходимо сделать, чтобы СНТ не попало в список недействующих организаций и не было исключено из ЕГРЮЛ, так как при этом у организации теряется статус юридического лица и возникает много проблем как у самого СНТ, так и у его членов и садоводов.

Сергей Голубев подробно рассказал, какую налоговую и бухгалтерскую отчетность необходимо представлять в налоговую инспекцию и в какие сроки, чтобы не стать недействующим юридическим лицом.

Он также проинформировал собравшихся о том, какие документы надо представить в налоговую инспекцию в случае изменения руководства СНТ и как получить информацию о состоянии юридического лица в ЕГРЮЛ с помощью электронных сервисов официального сайта ФНС России.