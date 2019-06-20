Общество

Елена Темникова в проекте Европа Плюс Акустика

26 июня в проекте «Европа Плюс Акустика» выступит популярная российская певица Елена Темникова. Поклонники королевы российского дип-хауса услышат ее лучшие хиты в уникальной акустической обработке в эфире радио №1 в России*.

Елена Темникова – знаменитый хитмейкер, шестой в мире артист-обладатель престижной «Ноты Apple» и множества других музыкальных наград, одна из самых востребованных исполнительниц страны, чьи песни неизменно занимают верхние строчки хит-парадов.

27 июля Елена Темникова выступит на крупнейшем опен-эйре Europa Plus LIVE. В преддверии этого события, 26 июня в 20:00 певица даст живой концерт в VISUAL STUDIO Европы Плюс, где исполнит свои самые стильные завораживающие песни и расскажет о подготовке к главному опен-эйру, отпуске ее мечты и любимой песне, которая стала для нее гимном этого лета. Все желающие стать гостями акустического шоу могут заполнить анкету на сайте europaplus.ru.

Прямая трансляция программы пройдёт в прямом эфире, на официальном сайте, в мобильном приложении и в официальной группе Европы Плюс ВКонтакте.

Слушайте Европу Плюс Псков на частоте 102.1 FM

Европа Плюс – радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают более 11,5 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 23,7 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 338 пунктов установки передатчиков в 7 странах.

Европа Плюс входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Европа Плюс в интернете: europaplus.ru.

Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Instagram, YouTube.

Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), ОКТЯБРЬ 2018 - МАРТ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.