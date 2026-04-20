«Аргумент» в ссоре: В Острове женщина напала на сестру с поленом

Островская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по делу местной жительницы, напавшей на свою сестру, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Инцидент произошёл 4 августа 2025 года. Как установило судебное разбирательство, конфликт вспыхнул на бытовой почве. Под влиянием алкоголя женщина вступила в спор с сестрой, который быстро перерос в ссору. В качестве «аргумента» обвиняемая использовала деревянное полено: удар пришёлся в область лба потерпевшей и причинил ей лёгкий вред здоровью.

В ходе следствия и на суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учётом позиции государственного обвинителя суд вынес приговор: 150 часов обязательных работ.