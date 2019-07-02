Общество

Умирающий «Росток». ФОТО

Работа МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №7 «Росток», расположенного по ул. Свердлова, 40, была приостановлена два года назад, 19 июня 2017 года, «на период выполнения в нем ремонтных работ».

Поначалу жители окрестных домов обрадовались этому решению: у многих дети ходили именно в этот садик, что ж плохого в том, что его здание подлатают? Но со временем стало понятно: здание не ремонтируется - скорее, наоборот: постепенно ветшает еще больше. Более того: как в любом заброшенном строении, здесь появились мародеры, которые вынесли из садика все более-менее ценное, изуродовали конструктивные элементы фасады и внутренней отделки. Кроватки, учебно-методические пособия, шторы, на которые когда-то скидывались всеми родительскими комитетами, бесследно исчезли или пришли в негодность - почему-то никто не удосужился вывезти из здания сада весь его нехитрый скарб. Сюда же стали ежедневно наведываться пьяные компании, наркоманы, здание облюбовали бомжи. Вызовы полиции не спасали: здание постепенно превратилось в самый настоящий притон.

«И это - центр города?» - возмущались местные жители. Возмущались - и писали официальные запросы, претензии, чуть ли не петиции, судили-рядили на все лады, кто же во всем виноват и что теперь делать. А еще сфотографировали все, что творится в здании, и предоставили материалы Псковской Ленте Новостей, которые мы и публикуем с их согласия.

ОФИЦИАЛЬНО

Как следует из официального ответа председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, здание детского сада передано в казну муниципального образования «Город Псков». В соответствии с постановлением администрации города Пскова от 01.04.2019 № 344 «Об изменении вида разрешенного использования муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, 40», назначение вышеуказанного здания изменено на »Деловое управление» и внесено в План приватизации. Сведения были размещены на портале ведерников.рф.

Как сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, закрытие детского учреждения связано с его неудовлетворительным состоянием, подтвержденным актами обследования ООО «Стрелец» в 2012 году, предписаниями органов государственного контроля (надзора) о несоблюдении требований санитарного и пожарного законодательства, в том числе необходимости капитального ремонта (здание 1948 года постройки).

На основании документов экспертизы власти пришли к выводу о том, что дальнейшая эксплуатация данного здания представляла опасность для жизни и здоровья детей.