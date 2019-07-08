Общество

Из Псковской области пытались вывезти ценную икону

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора (российско-эстонская граница) Псковской таможни при таможенном контроле выявлена незадекларированная икона, признанная культурной ценностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

Гражданин Российской Федерации, выезжая из России в Эстонию, не предъявил таможенному контролю и не задекларировал икону. Гражданин полагал, что принадлежащую ему по праву наследования икону «Огненное восхождение святого пророка Илии», 1913 года издания, может вывозить, не декларируя.

По результатам экспертного заключения икона «Огненное восхождение святого пророка Илии», 1913 года издания, относится к категории культурной ценности как печатное издание, созданное более 100 лет назад, и подпадает под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Состояние иконы удовлетворительное, имеются следы бытования и естественного старения: потемнение лака, кракелюр, сколы красочного слоя и царапины.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.