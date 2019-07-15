Общество

ФНС России утвердила новую форму уведомления о порядке предоставления налоговой декларации на имущество организаций

Налогоплательщики, состоящие на учете на территории субъекта Российской Федерации в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих им объектов недвижимого имущества, вправе представлять налоговую декларацию в один из указанных налоговых органов по своему выбору. Применять данную форму, утвержденную приказом ФНС России от 19 июня, нужно будет уже с 1 января 2020 года. Норма устанавливается в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Форма разработана в соответствии с положениями п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса, которые вступают в силу с 1 января 2020 года (утв. Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ).

В уведомлении указывается следующая информация:

код налогового органа, в который она направляется;

полное наименование организации, а также ее ИНН, КПП и номер контактного телефона;

код налогового органа на территории субъекта РФ, в который будет предоставляться налоговая декларация;

налоговый период, в котором применяется предусмотренный порядок;

сведения о руководителе или представителе организации, подающем данное уведомление.

Для применения упрощенного порядка предоставления декларации необходимо подать соответствующее уведомление. Предоставляется оно ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется вышеуказанный порядок.

Необходимо обратить внимание на то, что изменить выбранный налоговый орган в течение года нельзя. Также налоговым законодательством устанавливается запрет на применение такой упрощенной схемы подачи декларации в случае, если законами субъекта РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.