Общество

Три центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Псковской области

В рамках реализации госпрограммы по борьбе с онкологическими заболеваниями в Псковской области планируется открыть три центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Первый будет введен на базе городской поликлиники в Пскове, второй - на базе Великолукской поликлинической больницы, третий - в Островской межрайонной больнице.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

Власти рассчитывают, что результатом реализации госпрограммы станет снижение смертности от новообразований, в том числе, злокачественных - с 245,6 до 228,9 случаев на 100 тысяч населения, а также увеличение доли выявленных на ранней стадии (I и II) злокачественных новообразований с 51,2% до 68,6%. Кроме того, в результате действия программы ожидается снижение одногодичной летальности больных онкологическими заболеваниями с 24,5% до 20,5% к 2024 году.

Марина Гаращенко также уточнила, что порядка 4,5 млн рублей, сэкономленных после проведения аукционов на поставку медицинского оборудования в псковские медучреждения, будут направлены на ремонт поликлиники в Пскове в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника».