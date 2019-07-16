Общество

После пережитого в Пскове инцидента Федор Постнов инициировал серию занятий с полицейскими

С инициативой провести серию теоретических и практических занятий для полицейских на тему «Как помочь инвалиду-колясочнику при передвижении по городу» выступил депутат Псковской городской Думы Федор Постнов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, его поддержало руководство УМВД по городу Пскову, а 16 июля уже прошла первая такая встреча, в ходе которой парламентарий продемонстрировал на практике, как правильно оказывать такую помощь.

«Это идея появилась у меня после того, как в один из Ганзейских дней при попытке пересечь высокий бордюр я выпал из инвалидной коляски на глазах у полицейских, но никто из них не решился прийти мне на помощь. Не из-за равнодушия, а потому что они не знали, как в этом случае обращаться с колясочником, чтобы не навредить ему еще больше. Поэтому я и решил организовать такой ликбез. В частности, показал, как без особых физических затрат можно помочь человеку в коляске пересечь бордюрный камень; как правильно поднимать упавшего, рассказал о правилах первой медпомощи в других ситуациях, которые могут возникнуть у таких людей», - рассказал депутат.

При этом он отметил, что был приятно удивлен заинтересованностью, которую проявили стражи правопорядка во время занятия, и что в планах - продолжить такие встречи.