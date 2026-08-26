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Медик развеяла миф об универсальной норме потребления воды за день

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Откуда взялась привычка пить по 2,5 литра воды в день? Как пояснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина, всё началось с отчета американских ученых в 1945 году. В документе действительно фигурировала эта цифра, но с важной оговоркой: учитывалась вся жидкость, включая ту, что мы получаем из продуктов питания и неалкогольных напитков. Позже это условие было утеряно, и рекомендация трансформировалась в заблуждение о «2,5 литра в день».

Изображение сгенерировано нейросетью

«Понятие "универсальной нормы" воды — это миф. Потребность организма в жидкости динамична и определяется индивидуальными особенностями: антропометрическими данными, уровнем метаболизма при физических нагрузках, внешними климатическими условиями, состоянием здоровья и составом ежедневного рациона», — объяснила Екатерина Дубровина.

Как подчёркивает эксперт, чем крупнее человек, тем больше жидкости ему требуется, если выше активность и интенсивнее тренировка, увеличивается потребность в воде, в жаркую или сухую погоду пить нужно чаще; беременность, хронические болезни и прием медикаментов могут менять норму, овощи и фрукты в рационе восполняют нехватку жидкости, пишет RuNews24.ru.

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