Общество

Михаил Ведерников: Внедрение дизайн-кода Пскова должно пройти безболезненно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что внедрение дизайн-кода - очередной шаг в благоустройстве Пскова. Об этом губернатор сообщил 22 июля на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова.

«Принятие дизайн-кода затронет не только собственников зданий, но и малый, и средний бизнес. Особенно - рекламные агентства: рекламные конструкции будут устанавливаться по дизайн-коду. Изменения будут масштабными, и это стресс для перечисленных категорий граждан, - отметил Михаил Ведерников. - Но наша задача - сделать так, чтобы изменения прошли планово и безболезненно».

Кроме того, губернатор добавил, что сейчас дизайн-код вводится во всех городах страны.

«Когда дизайн-код заработает - я уверен, что через несколько лет другие условия, нежели предусмотренные дизайн-кодом, людям покажутся дикостью, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Все не хуже меня знают, как портят вид города хаотичные здания, рекламные конструкции. Часть фасадов просто не видна из-за бесконтрольной рекламы».

Помимо этого, губернатор сообщил, что в части благоустройства Пскова уже сделано много работы, которая должна быть продолжена, как по инвестиционной и туристической части, так и по созданию комфортной среды в районах. Михаил Ведерников отметил, что вопрос о дизайн-коде, документ по которому уже практически подготовлен, будет рассмотрен в сентябре на сессии Псковской городской Думы.

Также губернатор отметил, что для первых предпринимателей, кто пойдет на условия дизайн-кода, возможно, подготовят льготные условия. А тех, чья деятельность не будет подпадать под эти условия, ждут меры взыскания.