«Дневной дозор»: Почему в Псковской области увеличилось количество ДТП с участием детей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «В Псковской области увеличилось количество ДТП с участием детей. В чем причина и как эту проблему победить?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения озвучили неутешительную статистику. Пока общее число аварий в Псковской области остается на уровне прошлого года, один показатель заставляет всерьез беспокоиться. Количество ДТП с участием детей подскочило сразу на треть! За восемь месяцев текущего года число пострадавших несовершеннолетних выросло на 37%, а один ребенок, к сожалению, погиб.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил пристальное внимание на этот трагический рост. Глава региона подчеркнул, что ситуация требует немедленного и системного реагирования, а не просто констатации фактов.

По поручению губернатора, профильным ведомствам и муниципалитетам необходимо провести глубокий анализ каждого ДТП с участием несовершеннолетних. Главная задача — детально выделить случаи, где причиной аварий стали невнимательность, незнание правил или банальная неосторожность самих детей. Ни для кого не секрет, что на увеличение числа ДТП влияет в том числе и появление средств индивидуальной мобильности. Именно эта тема сегодня требует особого внимания. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса за последние годы превратились из экзотики в привычный атрибут городских улиц, и львиная доля пользователей этой техники — дети и подростки. С одной стороны, это удобно и модно, с другой — крайне опасно, особенно при отсутствии культуры вождения и понимания правил.

Какие причины могли привести к росту числа ДТП с детьми? Какие меры по изменению этой неутешительной статистики необходимо принимать? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной Дозор».

Глава региона Михаил Ведерников озвучил статистику по ДТП за прошедшие девять месяцев 2026 года, особо он отметил увеличение аварий с участием детей.

«За январь — август общее количество ДТП осталось практически на уровне прошлого года. Изменения незначительные, но количество аварий с участием несовершеннолетних выросло на 33,3% — с 60 до 80. Число пострадавших детей увеличилось на 37,3% — с 67 до 92. К сожалению, один ребенок погиб. Необходимо провести анализ ДТП с участием детей, выделить случаи, в которых причиной аварии стали невнимательность или неосторожность самих несовершеннолетних, и разработать комплекс профилактических мероприятий. Также нужно уделить внимание вопросам обслуживания автомобильных дорог и организации движения в осенне-зимний период. Прежде всего необходимо создать резерв противогололедных материалов и подготовить необходимую снегоуборочную технику».

Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова подтвердила рост ДТП с участием несовершеннолетних на территории города. По ее словам, профилактическая деятельность не прекращается ни на минуту: она ведется в течение всего учебного и календарного года. Особый акцент делается на начало учебного сезона, так как дети «отвыкли» от активной транспортной среды за лето и нуждаются в повторном напоминании правил.

«Если сравнивать статистику по состоянию детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Пскова, то за 9 месяцев 2026 года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Так, за этот период на территории города Пскова зарегистрировано 27 ДТП. За аналогичный период прошлого года — 19 ДТП. В этих 27 ДТП пострадало 28 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года - 22 несовершеннолетних. Погибших среди несовершеннолетних детей на территории города Пскова не зарегистрировано. Если брать основные категории, в которых чаще всего страдают дети, то, конечно, это пешеходы. Из 28 детей 15 пострадали именно в качестве пешеходов. Это различные ситуации: дети пересекали дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Также были случаи, когда несовершеннолетние пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. Особенно в летний период дети неожиданно выбегали из-за припаркованных транспортных средств, с дворовой территории. Ситуации совершенно разные. Также за девять месяцев пострадали дети, находившиеся в качестве пассажиров. Из 28 детей - девять в момент аварии являлись пассажирами. В таких случаях это целиком ответственность взрослого человека — водителей и родителей, которые отвечают за жизнь и здоровье ребенка. Дети находились в машинах: кто-то был пристегнут ремнем безопасности, кто-то нет. Также дети находились в детских удерживающих устройствах. Во всяком случае, это различные ситуации, за которые отвечают взрослые люди. Если говорить о других категориях, то за указанный период двое несовершеннолетних пострадали в качестве велосипедистов, еще двое — в качестве водителей электросамокатов. Если посмотреть, по чьей вине произошли ДТП — водителей или несовершеннолетних, то из 27 ДТП 11 произошли по вине самих несовершеннолетних, по собственной неосторожности. Зачастую это переход проезжей части в неустановленном месте, нарушение правил проезда пешеходного перехода, например на велосипеде или самокате, неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства, нарушение требований сигналов светофора. Это основные нарушения».

Проблема не в отсутствии правил, а в их нелогичности и отсутствии реальной ответственности взрослых, считает главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Он уверен, что пока родители будут покупать детям опасную технику, а государство будет наказывать формально вместо устранения причин, статистика ДТП с детьми будет расти. Нужно менять менталитет потребления опасных благ прогресса детьми и усиливать санкции против тех, кто это допускает.

«Самые серьезные последствия — от ушибов до летальных исходов. Причем не только в момент ДТП, но и уже в стационаре. К сожалению, такие случаи нередки. Нельзя сказать, что показатели всегда значительно меняются: в какой-то момент есть определенная статистическая погрешность, в какой-то — изменения незначительны. Но я вам скажу так. На примере опыта других стран по предотвращению ДТП мы видим, что люди сейчас смотрят не на дорогу, а больше на гаджеты, на камеры, которые следят за тем, нарушает человек правила или нет. Это же отвлекает от дороги? Отвлекает. Плюс еще люди доверяют своим детям транспортные средства. Не так давно у нас умер мальчик. Совсем недавно, в сентябре. Ему было 17 лет, он управлял транспортным средством, произошло лобовое столкновение. Он прожил в больнице восемь дней. Мы видим слезы родителей, которые доверили мощный мотоцикл своему ребенку. В результате он получает серьезные увечья, становится инвалидом или погибает. Потому что мощные мотоциклы не прощают ошибок. Также дети сейчас используют высокоскоростные, аккумуляторные, бесшумные транспортные средства — от самокатов до электроскутеров. Вы сами обратите внимание: есть техника передвижения на электроскутере, есть правила ее эксплуатации. Или возьмем электросамокат — как можно ездить на нем втроем или вчетвером, если он одноместный? Но ездят же, да еще и на маленьких колесиках. Поэтому за изобретения взрослых расплачиваются наши дети».

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков назвал статистику госпитализации детей после ДТП.

«Что касается оказания скорой медицинской помощи, приведу статистические данные за девять месяцев 2025 и 2026 годов. В 2025 году медицинская помощь была оказана 108 детям, пострадавшим в ДТП, а в 2026 году — 127. Рост составил 17,5%. Из них в 2025 году были госпитализированы 91 ребенок, в 2026 году — 112. Число смертей в обоих годах одинаковое — по два случая».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова назвала основные причины роста детского травматизма. В качестве мер профилактики она рекомендует родителям лично контролировать детей, с раннего возраста учить их оценивать риски на дороге (совместно отрабатывая маршрут «дом–школа») и возобновить рассылку правил ПДД в электронных дневниках школ.

«Во-первых, итоги, которые подводились на комиссии по безопасности дорожного движения, касались летнего периода. Анализ дорожно-транспортных происшествий, который мы регулярно проводим в течение года, показывает, что в летне-осенний период, особенно когда лето переходит в осень и она остается теплой, в основном страдают дети-пешеходы и дети, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. Это самые частые случаи травматизма детей при дорожно-транспортных происшествиях. В чем причина? Несмотря на то, что органами системы профилактики проводится серьезная работа — и в школах, и в дошкольных учреждениях, и педагогами, и сотрудниками ГИБДД. На наш взгляд, основная причина — пренебрежение правилами дорожного движения. Второе, если говорить о СИМ и мопедах, — недостижение возраста, с которого разрешено управлять такими транспортными средствами, как мопеды, питбайки и другие, особенно если речь идет о спортивной категории. Есть и другие причины, которые переплетаются с пренебрежением правилами дорожного движения: не только дети, но и взрослые носят наушники и не обращают внимания на происходящее вокруг. Зачастую ребята сами отмечают, что не понимают опасности при переходе через дорогу или, например, когда выходят из подъезда во двор. Они не оценивают возможные риски».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков для решения проблемы предлагает изменить концепцию профилактики: внедрить социальную рекламу, выдавать автокресла в роддомах и усилить пропаганду безопасности среди детей, так как сейчас ситуация пущена на самотек.

«Как с участием детей, так и без них для начала надо понимать, что ДТП — это должен быть управляемый процесс. Судя по взаимодействию, которое происходит у нас в большинстве субъектов области, да и в целом в России, администрации не понимают, как влиять на количество ДТП. Мы видим, что местами показатели растут. Иногда у нас снижается число ДТП, показатели аварийности, смертности и так далее. Потом — резкий рост. Это связано именно с непониманием самого процесса. Что нужно делать? Как минимум, надо менять концепцию предотвращения ДТП. У нас практически нет социальной рекламы, например "Посади ребенка в кресло". Мы часто видим, что детей перевозят без них. Неплохо было бы, как в некоторых субъектах, начать с самого простого: например, в перинатальном центре при выписке детей выдавать детские автокресла с условием возврата. Потому что не все родители приезжают забирать детей с креслом. Уже можно было бы усиливать пропаганду безопасности детей, увеличивать количество профилактических уроков, потому что сейчас с этим есть целая проблема. Это очень важно, а по факту у нас все пущено на самотек. Мы видим, что проблемы есть и растут они неконтролируемо. И, конечно, такие комиссии сами по себе не могут повлиять на ситуацию, потому что систематизация этой работы в целом нарушена».

Резкий рост детского травматизма на дорогах Псковской области требует комплексного подхода, выходящего далеко за рамки формальной профилактики. Только объединение усилий государства, Госавтоинспекции и родителей — через контроль за использованием опасной техники (СИМ), личный пример и системное воспитание культуры безопасности у детей — позволят переломить эту тревожную статистику.

Александра Мошина