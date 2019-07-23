Общество

Правительство внесло в Госдуму проект о создании единого ресурса данных граждан

В России предложили создать единый федеральный информационный ресурс о населении. В нём будут храниться сведения о ФИО, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие данные. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, сообщает «Парламентская газета».

Формировать и вести ресурс о населении будет Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Ведомство будет формировать и изменять записи федерального ресурса о населении, содержащие сведения о физических лицах.

По мнению авторов законопроекта, создание федерального ресурса о населении повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечит достоверность и актуальность информации о населении, сократит сроки оказания государственных и муниципальных услуг, повысит эффективность решения вопросов социально-экономического развития и обеспечит повышение эффективности борьбы с правонарушениями.

«Федеральный ресурс о населении формируется и ведётся на основании сведений о физических лицах, представляемых уполномоченному органу соответствующими органами и организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды) в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.