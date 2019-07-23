Общество

Псковский нарколог рассказал о вреде пива

Псковский нарколог Сергей Кремс рассказал корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове о вреде чрезмерного употребления пива и возможных последствиях для организма.

Сергей Кремс отметил, что старинные рецепты предполагали только наличие хмеля, ячменя и воды, в нынешних рецептах гораздо больше компонентов. «Безусловно нужно сказать, что пиво не очень благоприятно сказывается для мужчин, как натуральное, так и сегодняшнее синтетическое. Разве можно делать в таких количествах натуральное пиво? Кончено используются синтетические продукты, в частности, женские половые гормоны — эстрогены. Они являются обязательным компонентом, их содержит хмель», - рассказал нарколог.

Он также обратил внимание на то, что мужчины, которые долгое время употребляют пиво страдают ожирением по женскому типу: вырастают молочные железы, возникают отложения в области бедер. «Все эти последствия связаны с влиянием женского полового гормона. В современных напитках применяется синтетический эстроген», - заявил Сергей Кремс.

Нарколог рассказал, что помимо этанола в пиве содержаться и другие вещества, которые негативно влияют на организм. «Это тяжелые металлы, например, кобальт, который создает пену. Все это приводит к поражению внутренних органов: печени, поджелудочной железы, сердца», - заключил Сергей Кремс.