С великолукского предприятия требуют 26 млн рублей за добычу недр без лицензии

В Великолукский городской суд поступило исковое заявление прокурора в интересах Российской Федерации к ООО «Экопан-Луки Плюс» о взыскании ущерба в размере более 26 миллионов рублей вследствие нарушения законодательства Российской Федерации «О недрах». Об этом сообщает пресс-служба судов Псковской области.

В обоснование иска указано, что ответчик осуществлял добычу недр без лицензии на землях сельскохозяйственного назначения с последующей их реализацией.

По делу назначено предварительное судебное заседание на 21 июля.