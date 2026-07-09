Семь случаев боррелиоза выявили у покусанных клещами псковичей с начала года

85 человек, в том числе 21 ребёнок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 29 июня по 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 06.07.2026 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1470 человек) на 49,3% меньше, в том числе детей (398) – на 44,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 годов (исключая 2020 и 2021 годов ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 2228 человек, в том числе 576 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1668 клещей (за неделю 342), из них 1345 снятых с людей, 323 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,15% (2/1345); иксодовым клещевым боррелиозом – 27,6% (371/1345); моноцитарным эрлихиозом человека – 2,90% (39/1345); гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,4% (19/1345). Диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

За январь-июнь 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 4588 человек, в том числе 237 детей, ревакцинировано 3215 человек, в том числе 221 ребёнок.

Первый случай присасывания клеща в 2026 году зарегистрирован 15 марта (в 2025-м – 10 марта).