От «московских» нормативов до переплат за мусор: озвучены итоги 11 лет работы Центра защиты прав граждан в Пскове

Идея открыть по всей стране приемные для борьбы с произволом монополистов и бюрократов была поддержана президентом еще в декабре 2014 года. Сегодня в России действуют 128 таких центров. Руководитель центра защиты прав граждан по Псковской области Ольга Кожевникова в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказала о главных победах организации, созданной по инициативе лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

«Наш лидер перед нами поставил две задачи – научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы. Основные сферы правовой защиты – это ЖКХ, пенсионное и социальное обеспечение, трудовые споры. На данный момент возникла уже необходимость защиты прав бойцов и их семей. Ну и возникают все чаще потребительские и финансовые споры», – подчеркнула Ольга Кожевникова.

Полностью ознакомиться со списком тематик, найти образцы заявлений и проконсультироваться можно как в самом центре защиты прав граждан по адресу: город Псков улица Вокзальная, 40, так и на официальном сайте. На данный момент по стране открыто 128 центров.

Ольга Кожевникова выделила три главные победы за 11 лет работы центра, достигнутые благодаря сплоченной группе инициативных председателей многоквартирных домов.

Первой победой была битва за СОИ и «московские» нормативы (2017 год). В начале 2017 года в регионе утвердили нормативы на содержание общего имущества (СОИ), оказавшиеся самыми высокими по стране. Платежи за подъезды взлетели до 300%. «Никто из властей не пояснял, откуда цифры. Мы собрали 174 подписи председателей домов и затребовали документы. Выяснилось, что расчеты делали московские специалисты для типовых проектов столицы, даже не запросив документацию по Пскову», – рассказала Ольга Кожевникова.

Активистам пришлось самостоятельно изучать проектную документацию и доказывать завышение показателей в 8-10 раз. Итогом стала отмена водоотведения сточных вод (так как конструктивно оно не было предусмотрено) и снижение нормативов на СОИ в семь раз. Только за два года экономия псковичей по водоотведению превысила 615 миллионов рублей, а общая выгода исчислялась миллиардами. После этой масштабной победы поток посетителей центра значительно вырос.

Еще одной победой стало снижение платы за содержание жилья (2018 год). После повышения платы за содержание жилья городской Думой на 30-37%, управляющие компании начали самовольно, без собраний, поднимать тарифы, намекая на доплаты за косметический ремонт. Инициативная группа завалила надзорные органы обращениями, получая отписки. Переломный момент наступил после подключения федеральных структур. На совместных совещаниях с администрацией, прокуратурой и Общественной палатой экономические расчеты активистов признали верными. Через семь месяцев борьбы тариф снизили в среднем на 4 рубля с квадратного метра (экономия – 232,5 миллиона рублей), а для общежитий и домов коридорного типа – на 7 рублей. Позже прокуратура обязала УК сделать жителям перерасчет.

Еще одно громкое дело центра – разоблачение «воздуха» в тарифе на мусор (2019 год). Плата за вывоз ТКО подскочила в 3,6 раза, оказавшись вдвое выше, чем в соседней Новгородской области. При детальном разборе выяснилось: в тариф были заложены услуги по обезвреживанию, захоронению на полигонах и плата за негативное воздействие на природу, хотя в Псковской области таких мощностей не существовало, а последний пункт касался только юрлиц. После жалоб в УФАС и ФАС России завышение до 27% подтвердилось. Тариф снизили на 5 рублей, что сохранило жителям 38,5 миллиона рублей в год, хотя в центре считают результат промежуточным.

В целом общее количество обращений в центр за 11 лет составило 21 915. За последние четыре года туда обратились почти 9 тысяч человек. Экономия граждан составила порядка 80 миллионов рублей.

«Мы работаем под девизом: в трудное время – рядом с тобой. И не отказываем никому», – резюмировала Ольга Кожевникова.