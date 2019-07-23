Общество

Новая градостроительная политика в Пскове станет темой круглого стола в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 25 июля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей пройдет круглый стол «Город, комфортный для жизни»: обсуждение инициативы губернатора о внесении изменений в правила градостроительной деятельности.

Чем обусловлена необходимость внесения изменений в правила градостроительной деятельности? Насколько они глобальны? Каковы сегодня основные проблемные точки Пскова с точки зрения градостроительной политики?

Сколько потребуется времени, чтобы внешний облик город стал если не идеальным, то близким к этому? С какими ожидаемыми вызовами придется столкнуться?

Кто выступил автором идей, отраженных в новой концепции? Учитывалось ли мнение экспертного сообщества? Высказывалась ли критика и учитывались ли эти критические замечания?

Готовы ли псковские застройщики к таким новым подходам в строительстве? Ожидает ли «ночь ковшей» тех, чьи объекты не будут вписываться в новую концепцию визуального облика города?

На эти и другие вопросы ответят спикеры круглого стола:

• начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Шапкин Евгений Юрьевич

• глава администрации Пскова Братчиков Александр Николаевич

• и.о. заместителя главы администрации Пскова Волков Павел Викторович

• директор ОАО «Псковжилстрой» (застройщик, который уже разрабатывает застройку с учетом новых требований) Абрамов Владимир Рувинович

• председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области, член Общественной палаты Пскова Кириллов Алексей Валентинович

Дата проведения: 25 июля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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