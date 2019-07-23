Общество

Александр Братчиков: Площадь Ленина устарела, нужно сделать ее зоной отдыха

Подготовку дизайн-проекта благоустройства площади Ленина в Пскове обсудили на круглом столе в общественном центре Псковской Ленты Новостей сегодня, 25 июля.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков заявил, что на данный момент проект находится на стадии разработки. «Площадь мне нравится, она красивая и зеленая. Но там многое устарело, материалы износились», - заявил глава администрации.

Он также отметил, что ему хотелось бы видеть на площади Ленина фонтан и новые архитектурные формы. «Нужно, чтоб скамеечки стояли, доступная среда необходима. Люди должны там отдыхать, а не просто ходить мимо на остановки общественного транспорта», - поделился Александр Братчиков.

С его слов, от идеи делать подземный переход на площади Ленина отказались. Во первых поток пешеходов не очень большой, наземный переход справляется, а, во-вторых, делать подземный переход в историческом центре города - это крайне дорого.

Александр Братчиков обратил внимание на то, что вопрос с памятником Ленина очень непростой. Он уверен, что мнение населения на этот счет разделится пополам. Однако обещал вынести этот вопрос на общественные слушания.