Общество

Псковская область получит 200 млн рублей на ремонт музыкальных школ

Псковская область получит дополнительно 200 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на развитие музыкальных школ. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, средства выделены по решению президента в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Предполагается, что 140 млн рублей будут направлены на проведение ремонтно-реставрационных работ в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, и 60 млн рублей на ремонт получит детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского, расположенная в Великих Луках.

Напомним, музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова находится в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. Это объект культурного наследия регионального значения. До революции в помещениях находился банк. С января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина», в котором действовало два зрительных зала. В 1950-е годы вместе с кинотеатром также находились детская музыкальная школа и филармония.