Психолог ответила, почему пенсионеры не разводятся даже при неудачном браке

Развод в старости — это не просто разрыв отношений, а риск остаться без крова, без помощника и без понимания, как платить по квитанциям или не попасться мошенникам. Как бесплатная медиация, группы поддержки и обучение цифровой грамотности могут помочь пенсионерам расстаться без драмы, изоляции и страха быть обманутыми, рассказала старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психолог Анна Гусева.

«У многих пожилых людей нет финансовой подушки безопасности, нет возможности заработать и нет уверенности, что они смогут прожить на одну пенсию. После нескольких десятков лет брака люди срастаются в единую экономическую систему: одна квартира, одни коммунальные платежи, одна продуктовая корзина. Если разводиться, то нужна вторая квартира и отдельные бюджеты, а для многих пожилых пар — это невозможно», — отметила Гусева в комментарии RuNews24.ru.

Эксперт также пояснила, что проблема не только в размере пенсии, но и в зависимости супругов друг от друга в бытовом плане. Один готовит, другой чинит, один ухаживает, другой решает вопросы.

«Разорвать эту систему страшно. Сейчас, конечно, можно нанять клининг и доставку еды, но не все пенсионеры могут справиться с этим, кто-то не обладает цифровой грамотностью, кто-то боится киберпреступников. Развод – это риск остаться без помощи и страх, что обманут мошенники», - заметила Гусева.

По словам психолога, в идеале психологическую поддержку пожилых пар, находящихся в конфликтном браке, должны совместными силами оказывать психологи, юристы, финансовые консультанты и социальные работники. Причем их услуги должны быть бесплатными или хотя бы максимально доступными для пенсионеров.

«Нужно заниматься профилактикой – работать с парами до кризиса. Семейная терапия на ранних стадиях конфликта помогает предотвратить разрушение брака. Те же пенсионеры, кто всё-таки решил разводиться, нуждаются в медиации. Это когда нейтральный специалист помогает паре договориться о разделе имущества без суда, так получается расстаться быстрее, дешевле, менее драматично», - подчеркнула Гусева.

Кроме того, подчёркивает эксперт, должны существовать группы поддержки, ведь развод в пожилом возрасте – это зачастую травма и изоляция. А группы поддержки помогают делиться опытом, получать эмоциональную поддержку, выстраивать новые социальные связи. Многие пожилые люди нуждаются в поддержке после развода, некоторых приходится фактически учить жить самостоятельно, находить смысл в жизни и справляться с одиночеством.