Россиянам объяснили, как распознать меланому

Образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже, в том числе если родинка меняет цвет, форму и размер, рассказала врач-патологоанатом Приморского краевого патолого-анатомического бюро Екатерина Мотлух.
По ее словам, для самодиагностики используется правило «ФИГАРО».
«Форма — выпуклая, приподнятая над уровнем кожи — лучше всего это видно при боковом освещении. Изменения — ускоренный рост образования. Границы — неправильные, с "изрезанными" краями. Асимметрия — одна половина образования не похожа на другую. Размер — больше шести миллиметров. Окраска — неравномерная, с беспорядочным включением коричневых, черных, серых, розовых и белых участков», — рассказала Мотлух.
Она отметила, что ранняя самодиагностика крайне важна, однако окончательный диагноз ставится с помощью дерматоскопии, удалении образования с последующим гистологическим исследованием.
«Если вы заметили изменения в родинке — не ждите. Запишитесь к дерматологу уже сегодня. Лучше убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни», — отметила собеседница РИА Новости.
Она добавила, что главными причинами роста заболеваемости меланомой сегодня называют злоупотребление загаром, воздействие ультрафиолета и постоянную травматизацию родинок.
Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 11 мая.