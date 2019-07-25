Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Так, в перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы, пишет РИА Новости.

Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.

Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в начале марта разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть.