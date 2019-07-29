Общество

В августе депутаты ждут псковичей в приемной «Единой России»

Определен график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» (Псков, ул. Гоголя, 9). В августе с псковичами готовы встретиться шесть народных избранников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания Алексей Васильев, он ждет заявителей 1 августа.

Руководитель фракции «Единой России» в ПОСД Виктор Антонов намерен выслушать просьбы и предложения 14 августа.

Рассматривать обращения они будут в указанные дни с 10:00 до 13:00.

22 августа планирует провести встречу с гражданами председатель ПОСД и секретарь регионального отделения Партии Александр Котов.

Кроме того, в августе псковичи могут адресовать свои вопросы депутатам городской Думы: 6 августа – Владимиру Воробьёву, 13-го Сергею Мусиенко.

Также 29 августа горожане могут обратиться за помощью к и.п. главы Пскова, координатору партийного проекта «Крепкая семья» Елене Полонской.

Время приемов – с 14:00 до 17:00.

Предварительная запись - по телефону в Пскове 66-25-12.