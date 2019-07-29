Общество

Армен Мнацаканян намерен покинуть пост руководителя комитета по соцзащите и Псковскую область

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян намерен покинуть свой пост. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он планирует стать помощником секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрей Турчака на штатной основе.

По нашей информации, комитет по социальной защите Псковской области может возглавить помощник главы региона Ольга Евстигнеева.



Фото: ВКонтакте

Напомним, Армен Мнацаканян был назначен начальником управления социального развития Псковской области с 1 апреля 2008 года, отработав прежде в статусе и.о. руководителя около месяца.

Армен Липаритович Мнацаканян окончил исторический факультет Псковского Государственного педагогического института (ныне университета) имени С.М. Кирова, работал учителем истории в Пушкиногорском районе, затем - начальником управления образования Пушкиногорского района, заместителем директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Был представителем дипломатической миссии в Ереване, после чего - заместителем директора Псковского музея-заповедника, а также временно исполнял обязанности директора этого учреждения.