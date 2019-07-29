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Работа в открытом режиме - «Горводоканал» рассказал Псковской гордуме о неисправностях и планах по их устранению

Депутаты Псковской городской Думы начали серию выездов по муниципальным предприятиям. Так, первым в списке оказался МП Пскова «Горводоканал». Парламентарии посетили основные объекты водоснабжения и водоотведения, чтобы лично ознакомиться с тем, над чем работает организация. Ведь она - участник многих федеральных и интернациональных проектов и программ, направленных на развитие. Псковская Лента Новостей узнала об итогах первого выезда.

Административное здание МП Пскова «Горводоканал» - улица Советской армии, 49-А. У входа - больше 10 депутатов Псковской городской Думы. И именно с «Горводоканала» - 30 июля - начинается их серия выездов по муниципальным предприятиям, чтобы на сессиях обоснованно принимать решения о перечислении средств этим организациям. Слово берет и. п. главы Пскова Елена Полонская.

«Сегодня наш коллега, депутат гордумы и директор «Горводоканала» Константин Болотин расскажет о положении дел на предприятии. О работе водозаборов и очистных сооружений…», - обращается к собравшимся депутатам Елена Полонская.

В их числе - Ольга Федорова, Владимир Воробьев, Валерий Тюменцев, Сергей Колосов, Юлия Пожидаева, Александр Баев, Эдуард Белов, Александр Тимофеев, Сергей Мусиенко и Сергей Федоров.

«Хотелось бы услышать о предстоящем развитии, модернизации городских систем водоснабжения и водоотвода, - продолжает и. п. главы Пскова. - Интересно, когда предприятие получит выделенные деньги, что изменится? С какими трудностями оно столкнется? И какой после этого будет вода из наших кранов?».

Выделенные средства, о которых идет речь, - более 106 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обновление системы водоотведения. На Всероссийском водном конгрессе в Москве - 25 июня - соглашение об этом подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор фонда Константин Цицин.

Врезка: «Горводоканал» планирует добавить к этой субсидии около 70 миллионов рублей и потратить сумму на реконструкцию коллектора, а также модернизацию 3 канализационных насосных станций мощностью 74 тысячи кубометров.

«Работает лишь пятый…»

Чтобы депутаты имели наглядное представление о деятельности предприятия и необходимости усовершенствований, директор Константин Болотин приглашает собравшихся на соседнюю территорию - поверхностного водозабора. Объяснить особенности объекта вызывается главный технолог «Горводоканала», менеджер проекта «Чистая вода регионам» по программе «Россия - Латвия» Андрей Алябьев.

«Этот водозабор существует очень давно. Его первый, второй, третий и четвертый блоки очистных сооружений уже выведены из эксплуатации из-за износа. Работает лишь пятый», - вводит в курс Андрей Алябьев.

Первый и второй блоки появились в 1935 - 1939 годах, третий и четвертый - в 1974, как и хлораторная установка. В 1987 году - из-за нехватки мощности - пятый блок производительностью 67 тысяч кубометров в сутки, который сейчас в городские сети подается примерно 40 тысяч кубометров питьевой воды.

«Насосная станция пятого блока берет воду из русла реки. Там на дне - бетонная камера: от оголовка водозаборных сооружений, с решетками, окнами, в насосную станцию идут 2 трубы (метр в диаметре, - ред.). Вода поступает через решетки, на которых остается загрязнение: вплоть до рыбок, водорослей, веток. Насосами первого подъема она доходит до блока отстойников».

Очищают и - в город

На территории объекта - 10 отстойников. Длина каждого - 100 метров, глубина - 6. Перед тем, как вода окажется там, в нее попадают чистящие вещества: коагулянт, флокулянт.

«Вода в нашей реке имеет повышенную цветность: 250 градусов вместо предусмотренных СанПиНом - 20. Потому что питается из оболочных территорий - содержит много гуминосодержащей органики, придающей красноту: например, продукты разложения древесины. От этого иногда - цвета чая», - отмечает Андрей Алябьев.

Чтобы не было избытка цветности, в воду добавляют сернокислый алюминий, после чего в ней появляются волокнистые образования «в виде снежинок» - флокулы. Они оседают на дно отстойника, откуда их удаляют. Далее - вода проходит через 2-метровый слой двухфракционного песка фильтра тонкой очистки, которых - 10, причем суточная мощность каждого - около 7 тысяч кубометров. Затем - попадает в резервуары чистой воды емкостью 20 тысяч кубометров. Откуда - с помощью насоса второго подъема - в город.

Врезка: Песок в фильтрах - сертифицированный, из нескольких карьеров России. Перед использованием - проверяют на пригодность по показателям размера и радиоактивности. После - отвозят на регенерацию. Когда фильтры забиваются грязью - их везут на водовоздушную промывку: подается сжатый воздух, затем - вода, которая потом вместе с частью песка стекает в канализацию.

«Летом, когда поверхностная вода прогревается, в ней активно размножаются микроорганизмы, - продолжает главный технолог. - Микробиологическое загрязнение идет интенсивнее, и для дезинфекции используем много хлора».

Остановившиеся у блока фильтров тонкой очистки депутаты морщатся от запаха воды после первичного хлорирования. Повышенная влажность.

За безопасный хлор

«А для обеззараживания - только хлор примеряется? Другого ничего нет? - спрашивает парламентарий Владимир Воробьев. - Хлор разъедает эмаль зубов».

«К сожалению, нет, но придерживаемся норм СанПиНа. Хлор - дезинфицирует. Если отказаться от него - в городе начнется эпидемия, - отвечает Андрей Алябьев. - Но, в рамках инвестиционной программы, планируем поставить в 2024 году станцию по производству гипохлорита натрия. В этом соединении активное вещество - тоже хлор, но связанный: оно не опасно, испарится, если пролить, и не произойдет заражения местности».

Депутаты предлагают использовать для обеззараживания озонирование и ультрафиолет, однако, главный технолог обозначает, что это способы - мгновенного действия, которые в данном случае - не подходят: «Хлор же действует продолжительное время, что неоспоримое преимущество. Работает, пока вода идет по старым трубам, где скопились отложения органики».

Обеспечить артезианской водой

Чтобы ощутить контраст - по предложению директора предприятия, депутаты перемещаются на второй значимый объект водоснабжения города: строящийся подземный водозабор, на улице Леона Поземского, 145.

Врезка: Сейчас из 50 - 60 тысяч кубометров воды, ежедневно потребляемых жителями Псковом, этот объект дает 12. Из водозабора вода идет по магистральным водоводам по улице Леона Поземского и без смешивания с поверхностной водой распределяется по улицам Западной, Кузбасской дивизии, Владимирской и Никольской, а также - поступает в микрорайон Овсище. Однако когда новый водозабор полностью подготовят, он, по плану руководства, на 80 - 85 % обеспечит горожан водой. А старый - поверхностный - станет вспомогательным и заработает на обеспечение Лепешей, Крестов и других приграничных микрорайонов.

«По составу, вода здесь - стабильного качества: сезонным изменениям не подвержена, - объясняет добравшимся к подземному водозабору депутатам Андрей Алябьев. - Она стерильная, но тоже хлорируется: как раз гипохлоритом натрия. Во-первых, это нужно, чтобы соблюсти установленную СанПиНом обязательную норму хлора. Во-вторых, - опять же, чтобы хлорировать трубы».

Известь и железо - в норме

Следующее, что на объекте обеспокоило парламентариев, - как на состояние добываемой тут воды отражается то, что она, прежде чем попасть под землю, просачивается через известковую плиту шириной несколько метров.

«Подземная вода насыщается солями кальция, поэтому - более жесткая. Ее показатель жесткости - примерно 5 миллиграммов на литр, а поверхностной - достигает 3,5. Однако СанПиНом разрешено - до 7», - уверяет главный технолог.

На очередной вопрос - о содержании железа - Андрей Алябьев отвечает, что концентрация этого металла в такой воде тоже выше: на литр приходится 1,5 миллиграмма, когда предел - 0,3. Поэтому воду - перед фильтрами и резервуаром чистой воды - на станции водоподготовки дополнительно очищают сжатым воздухом.

«Саму же подземную воду забираем с площадки скважин, расположенных на удалении 3,5 километров…», - продолжает технолог.

Нужно больше скважин

Сейчас на территории объекта пробурено 7 скважин глубиной - 150 метров. Но работают - только 2: каждая добывает по 6 тысяч кубометров в сутки.

«Чтобы запустить 5 других - их надо обустроить, - подчеркивает Андрей Алябьев. - Нужно опустить насосы, поставить скважинные павильоны, водоводы до скважин».

Директор «Горводоканала» Константин Болотин добавляет, что работы по такому обустройству, включающему обеспечение автоматики, предприятие планирует за счет средств проекта «Чистая вода регионам программы»: будет 7 рабочих скважин и 2 - резервные.

Врезка: В июне 2019 года «Горводоканал» и Латгальский регион планирования (Латвия) подписали грант-контракт по проекту «Чистая вода регионам программы», по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020». На реализацию проекта организация получит около 3,5 миллионов евро. Ее доля софинансирования - 25 миллионов рублей.

Чтобы найти пищу для новых вопросов, депутаты осматривают станцию водоподготовки. Пробуют содержимое резервуара с чистой воды и заходят в кабинет диспетчера, откуда через данные на мониторе изучают работу всего комплекса. Знакомятся с информацией о работе скважин: с температурой, влажностью, нагрузкой на скваженный насос, расходом, давлением и прочим.

«Здесь всегда есть сотрудник, и если что-то случилось - связывается со вспомогательной службой», - заключает Андрей Альябьев.

С системой водоснабжения - все. На очереди - водоотведение.

Влажные салфетки - хуже всего

Третий объект на повестке - деревня Родина Псковского района - очистные сооружения канализации. Парламентариев встречает начальник цеха очистных систем канализации Александр Зюков.

«Вокруг - открытые объекты. Будьте предельно внимательны!» - сразу предупреждает начальник цеха.

Врезка: Численность сотрудников цеха - 100 человек. Цех работает круглосуточно. Его суточная пропускная способность - 150 метров кубических.

Коллегия заходит в помещения объекта. Рядом с некоторыми - в нос бьет запах аммиака.

«Отходы сливаются с многоквартирного дома. Затем - попадают в насосные станции, где устраняются первичные загрязнения: типа ветоши, бумаги. Так и доходят до нас», - отмечает Александр Зюков.

«В сточной воде очень много ветоши! - подключается главный технолог предприятия Андрей Алябьев. - Поэтому механической очистки недостаточно. Приходится убирать и вручную и отправлять на свалку, но все равно не справляются».

Главный технолог поворачивается в сторону сотрудницы, которая многометровым совком достает выброшенный в канализацию мусор. Со слов представителей предприятия, в канализацию ветошь попадает в основном из медицинских и детских учреждений, а также прачечных и воинских частей.

«Но самый главный бич из этого всего - влажные салфетки! - добавляет директор «Горводоканала». - Они не растворяются! Слипаются и все забивают!».

Песок отделить, но не вычистить

В свою очередь, депутатов гордумы интересует еще один вопрос, разрешение которого косвенно ложится на очистные сооружения канализации предприятия, - ливнека.

«Вода с ливневки должна быть отдельно, но с некоторых районов - льется к нам!- подмечает Андрей Алябьев. - Сюда и песок попадает лишь из-за ливневки. Изнашивает насосное и электрическое оборудование, засоряет трубы. А когда ливень - к нам приходит воды в 2 раза больше».

Врезка: Чтобы вычистить песок из оборудования - предприятие пользуется услугами фирмы из Санкт-Петербурга, поскольку своя машина высоконапорной промывки вышла из строя после 10 лет эксплуатации. Стоимость такой техники - примерно 30 миллионов рублей.

Однако саму воду, попадающую на объект, от песка все же избавляют с помощью сепаратора, куда содержимое из резервуаров попадает с помощью насоса.

«В сепараторе происходит выпадение песка в осадок, а жидкость идет дальше, - разъясняет начальник цеха очистных систем канализации Александр Зюков. - После механической очистки вода попадает в отстойники, где осадок оседает на дно, собирается в центр скребковым механизмом и забирается насосом. Вода в отстойниках - никогда не замерзает: из-за постоянной циркуляции и изначально высокой температуры стоков».

Азот и фосфор - для бактерий

Сейчас на объекте функционируют 3 отстойника, отремонтированные в 2014 году, по одной из программ приграничного сотрудничества. Остальные 2 - в планах привести в порядок по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера», по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020».

Врезка: По проекту, «Горводоканал» получит 1,2 миллиона евро. Представитель предприятия отвечает на вопрос и. п. главы Пскова Елены Полонской, что начать работы собираются в этом году, а закончить - в 2021.

Далее коллегия подходит к аэротенку, где сточная вода не очищается биологически из-за износа уже 2 месяца. Затем - подходит к действующему.

«На этом этапе очистки идет удаление азота и фосфора, поскольку такие химические элементы забирают кислород, разлагают водоросли, - объясняет Александр Зюков. - Удаляем с помощью бактерий и простейших, которые сами развиваются в активном иле. Так, на входе была грязная вода, а на выходе - стала очищенная. Бактерии оседают при вторичном отстаивании - воду можно спускать в реку».

На вопросы депутатов о контроле процесса специалист дает понять, что за всем следит специализированный персонал, который и отбирает пробы. После чего парламентарии осматривают место, откуда поступившая со всего города и окрестностей, но очищенная вода вновь оказывается в реке Великой.

Все в открытом режиме

И последний объект, на который выезжают депутаты, - городская канализационно-насосная станция у переезда на улице Киселева, 1. Эту станцию собираются реконструировать с помощью средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас таких больших станции - 2: городская и районная, - отмечает директора «Горводоканала» Константин Болотин. - И городской - куда попадает основная часть канализационных стоков из Пскова - требуется модернизация: например, замена насосного оборудования и улучшение диспетчерской связи».

Парламентарии осматривают помещение объекта. Константин Болотин же, в свою очередь, уверяет, что реконструкция пройдет в плановом режиме, и пока один насос будут менять, другой - будет работать: «Работы никак не повлияют негативно на жителей».

Депутаты заканчивают знакомство со станцией и благодарят директора предприятия. Благодарят за проделанную работу по водоснабжению и водоотведению, и подчеркивают, что эти системы необходимо продолжать улучшать.

«Все обновления технологий «Горводоканала» - будут в открытом режиме. Спасибо, что нашли время и посетили наши объекты. Приглашаю сделать это еще раз, чтобы следить за развитием», - прощается с собравшимися Константин Болотин.

Алексей Назаров