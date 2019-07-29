Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем сапогам полоска?
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Тень выборов
Убрать нельзя оставить
100 тысяч рублей за второго ребенка
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Трагедия в Острове
 
 
 
ещё Общество 29.07.2019 14:0151 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове? 01.08.2019 08:020 Работа в открытом режиме - «Горводоканал» рассказал Псковской гордуме о неисправностях и планах по их устранению 31.07.2019 22:120 Казаки Псковского воинского храма святого Александра Невского и воспитанники клуба «Искра» приняли участие в уроке мужества 31.07.2019 22:070 В псковской академии ФСИН обучились сотрудники территориальных органов из Карелии, Смоленской, Новгородской и Псковской областей 31.07.2019 21:150 Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили предприниматели Псковской области 31.07.2019 20:370 Новым детским садам Псковского района присвоили названия, исходя из пожеланий жителей
 
 
 
Самое популярное 30.07.2019 12:552 Завтра на «Первом канале» стартует сериал с Юлией Пересильд в главной роли 30.07.2019 21:1121 Армен Мнацаканян намерен покинуть пост руководителя комитета по соцзащите и Псковскую область 31.07.2019 14:071 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях 31.07.2019 13:2414 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу 29.07.2019 14:0151 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Работа в открытом режиме - «Горводоканал» рассказал Псковской гордуме о неисправностях и планах по их устранению

01.08.2019 08:02|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской городской Думы начали серию выездов по муниципальным предприятиям. Так, первым в списке оказался МП Пскова «Горводоканал». Парламентарии посетили основные объекты водоснабжения и водоотведения, чтобы лично ознакомиться с тем, над чем работает организация. Ведь она  - участник многих федеральных и интернациональных проектов и программ, направленных на развитие. Псковская Лента Новостей узнала об итогах первого выезда.

Административное здание МП Пскова «Горводоканал» - улица Советской армии, 49-А. У входа - больше 10 депутатов Псковской городской Думы. И именно с «Горводоканала» - 30 июля - начинается их серия выездов по муниципальным предприятиям, чтобы на сессиях обоснованно принимать решения о перечислении средств этим организациям. Слово берет и. п. главы Пскова Елена Полонская.

«Сегодня наш коллега, депутат гордумы и директор «Горводоканала» Константин Болотин расскажет о положении дел на предприятии. О работе водозаборов и очистных сооружений…», - обращается к собравшимся депутатам Елена Полонская.

В их числе - Ольга Федорова, Владимир Воробьев, Валерий Тюменцев, Сергей Колосов, Юлия Пожидаева, Александр Баев, Эдуард Белов, Александр Тимофеев, Сергей Мусиенко и Сергей Федоров.

«Хотелось бы услышать о предстоящем развитии, модернизации городских систем водоснабжения и водоотвода, - продолжает и. п. главы Пскова. - Интересно, когда предприятие получит выделенные деньги, что изменится? С какими трудностями оно столкнется? И какой после этого будет вода из наших кранов?».

Выделенные средства, о которых идет речь, - более 106 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обновление системы водоотведения. На Всероссийском водном конгрессе в Москве - 25 июня - соглашение об этом подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор фонда Константин Цицин.

Врезка: «Горводоканал» планирует добавить к этой субсидии около 70 миллионов рублей и потратить сумму на реконструкцию коллектора, а также модернизацию 3 канализационных насосных станций мощностью 74 тысячи кубометров.

«Работает лишь пятый…»

Чтобы депутаты имели наглядное представление о деятельности предприятия и необходимости усовершенствований, директор Константин Болотин приглашает собравшихся на соседнюю территорию - поверхностного водозабора. Объяснить особенности объекта вызывается главный технолог «Горводоканала», менеджер проекта «Чистая вода регионам» по программе «Россия - Латвия» Андрей Алябьев.

«Этот водозабор существует очень давно. Его первый, второй, третий и четвертый блоки очистных сооружений уже выведены из эксплуатации из-за износа. Работает лишь пятый», - вводит в курс Андрей Алябьев.

Первый и второй блоки появились в 1935 - 1939 годах, третий и четвертый - в 1974, как и хлораторная установка. В 1987 году - из-за нехватки мощности - пятый блок производительностью 67 тысяч кубометров в сутки, который сейчас в городские сети подается примерно 40 тысяч кубометров питьевой воды.

«Насосная станция пятого блока берет воду из русла реки. Там на дне - бетонная камера: от оголовка водозаборных сооружений, с решетками, окнами, в насосную станцию идут 2 трубы (метр в диаметре, - ред.). Вода поступает через решетки, на которых остается загрязнение: вплоть до рыбок, водорослей, веток. Насосами первого подъема она доходит до блока отстойников».

Очищают и - в город

На территории объекта - 10 отстойников. Длина каждого - 100 метров, глубина - 6. Перед тем, как вода окажется там, в нее попадают чистящие вещества: коагулянт, флокулянт.

«Вода в нашей реке имеет повышенную цветность: 250 градусов вместо предусмотренных СанПиНом - 20. Потому что питается из оболочных территорий - содержит много гуминосодержащей органики, придающей красноту: например, продукты разложения древесины. От этого иногда - цвета чая», - отмечает Андрей Алябьев.

Чтобы не было избытка цветности, в воду добавляют сернокислый алюминий, после чего в ней появляются волокнистые образования «в виде снежинок» - флокулы. Они оседают на дно отстойника, откуда их удаляют. Далее - вода проходит через 2-метровый слой двухфракционного песка фильтра тонкой очистки, которых - 10, причем суточная мощность каждого - около 7 тысяч кубометров. Затем - попадает в резервуары чистой воды емкостью 20 тысяч кубометров. Откуда - с помощью насоса второго подъема - в город.

Врезка: Песок в фильтрах - сертифицированный, из нескольких карьеров России. Перед использованием - проверяют на пригодность по показателям размера и радиоактивности. После - отвозят на регенерацию. Когда фильтры забиваются грязью - их везут на водовоздушную промывку: подается сжатый воздух, затем - вода, которая потом вместе с частью песка стекает в канализацию.

«Летом, когда поверхностная вода прогревается, в ней активно размножаются микроорганизмы, - продолжает главный технолог. - Микробиологическое загрязнение идет интенсивнее, и для дезинфекции используем много хлора».

Остановившиеся у блока фильтров тонкой очистки депутаты морщатся от запаха воды после первичного хлорирования. Повышенная влажность.

За безопасный хлор

«А для обеззараживания - только хлор примеряется? Другого ничего нет? - спрашивает парламентарий Владимир Воробьев. - Хлор разъедает эмаль зубов».

«К сожалению, нет, но придерживаемся норм СанПиНа. Хлор - дезинфицирует. Если отказаться от него - в городе начнется эпидемия, -  отвечает Андрей Алябьев. - Но, в рамках инвестиционной программы, планируем поставить в 2024 году станцию по производству гипохлорита натрия. В этом соединении активное вещество - тоже хлор, но связанный: оно не опасно, испарится, если пролить, и не произойдет заражения местности».

Депутаты предлагают использовать для обеззараживания озонирование и ультрафиолет, однако, главный технолог обозначает, что это способы - мгновенного действия, которые в данном случае - не подходят: «Хлор же действует продолжительное время, что неоспоримое преимущество. Работает, пока вода идет по старым трубам, где скопились отложения органики».

Обеспечить артезианской водой

Чтобы ощутить контраст - по предложению директора предприятия, депутаты перемещаются на второй значимый объект водоснабжения города: строящийся подземный водозабор, на улице Леона Поземского, 145.

Врезка: Сейчас из 50 - 60 тысяч кубометров воды, ежедневно потребляемых жителями Псковом, этот объект  дает 12. Из водозабора вода идет по магистральным водоводам по улице Леона Поземского  и без смешивания с поверхностной водой распределяется по улицам Западной, Кузбасской дивизии, Владимирской и Никольской, а также - поступает в микрорайон Овсище. Однако когда новый водозабор полностью подготовят, он, по плану руководства, на 80 - 85 % обеспечит горожан водой. А старый - поверхностный - станет вспомогательным и заработает на обеспечение Лепешей, Крестов и других приграничных микрорайонов.

«По составу, вода здесь - стабильного качества: сезонным изменениям не подвержена, - объясняет добравшимся к подземному водозабору депутатам Андрей Алябьев. - Она стерильная, но тоже хлорируется: как раз гипохлоритом натрия. Во-первых, это нужно, чтобы соблюсти установленную СанПиНом обязательную норму хлора. Во-вторых, - опять же, чтобы хлорировать трубы».

Известь и железо - в норме

Следующее, что на объекте обеспокоило парламентариев, - как на состояние добываемой тут воды отражается то, что она, прежде чем попасть под землю, просачивается через известковую плиту шириной несколько метров.

«Подземная вода насыщается солями кальция, поэтому - более жесткая. Ее показатель жесткости - примерно 5 миллиграммов на литр, а поверхностной - достигает 3,5. Однако СанПиНом разрешено - до 7», - уверяет главный технолог.

На очередной вопрос - о содержании железа - Андрей Алябьев отвечает, что концентрация этого металла в такой воде тоже выше: на литр приходится 1,5 миллиграмма, когда предел - 0,3. Поэтому воду - перед фильтрами и резервуаром чистой воды - на станции водоподготовки дополнительно очищают сжатым воздухом.

«Саму же подземную воду забираем с площадки скважин, расположенных на удалении 3,5 километров…», - продолжает технолог.

Нужно больше скважин

Сейчас на территории объекта пробурено 7 скважин глубиной - 150 метров. Но работают - только 2: каждая добывает по 6 тысяч кубометров в сутки.

«Чтобы запустить 5 других - их надо обустроить, - подчеркивает Андрей Алябьев. - Нужно опустить насосы, поставить скважинные павильоны, водоводы до скважин».

Директор «Горводоканала» Константин Болотин добавляет, что работы по такому обустройству, включающему обеспечение автоматики, предприятие планирует за счет средств проекта «Чистая вода регионам программы»: будет 7 рабочих скважин и 2 - резервные.

Врезка: В июне 2019 года «Горводоканал» и Латгальский регион планирования (Латвия) подписали  грант-контракт по проекту «Чистая вода регионам программы», по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020». На реализацию проекта организация получит около 3,5 миллионов евро. Ее доля софинансирования - 25 миллионов рублей.

Чтобы найти пищу для новых вопросов, депутаты осматривают станцию водоподготовки. Пробуют содержимое резервуара с чистой воды и заходят в кабинет диспетчера, откуда через данные на мониторе изучают работу всего комплекса. Знакомятся с информацией о работе скважин: с температурой, влажностью, нагрузкой на скваженный насос, расходом, давлением и прочим.

«Здесь всегда есть сотрудник, и если что-то случилось - связывается со вспомогательной службой», - заключает Андрей Альябьев.

С системой водоснабжения - все. На очереди - водоотведение.

Влажные салфетки - хуже всего

Третий объект на повестке - деревня Родина Псковского района - очистные сооружения канализации. Парламентариев встречает начальник цеха очистных систем канализации Александр Зюков.

«Вокруг - открытые объекты. Будьте предельно внимательны!» - сразу предупреждает начальник цеха.

Врезка: Численность сотрудников цеха - 100 человек. Цех работает круглосуточно. Его суточная пропускная способность - 150 метров кубических.

Коллегия заходит в помещения объекта. Рядом с некоторыми - в нос бьет запах аммиака.

«Отходы сливаются с многоквартирного дома. Затем - попадают в насосные станции, где устраняются первичные загрязнения: типа ветоши, бумаги. Так и доходят до нас», - отмечает Александр Зюков.

«В сточной воде очень много ветоши! - подключается главный технолог предприятия Андрей Алябьев. - Поэтому механической очистки недостаточно. Приходится убирать и вручную и отправлять на свалку, но все равно не справляются».

Главный технолог поворачивается в сторону сотрудницы, которая многометровым совком достает выброшенный в канализацию мусор. Со слов представителей предприятия, в канализацию ветошь попадает в основном из медицинских и детских учреждений, а также прачечных и воинских частей.

«Но самый главный бич из этого всего - влажные салфетки! - добавляет директор «Горводоканала». - Они не растворяются! Слипаются и все забивают!».

Песок отделить, но не вычистить

В свою очередь, депутатов гордумы интересует еще один вопрос, разрешение которого косвенно ложится на очистные сооружения канализации предприятия, - ливнека. 

«Вода с ливневки должна быть отдельно, но с некоторых районов - льется к нам!- подмечает Андрей Алябьев. - Сюда и песок попадает лишь из-за ливневки. Изнашивает насосное и электрическое оборудование, засоряет трубы. А когда ливень - к нам приходит воды в 2 раза больше».

Врезка: Чтобы вычистить песок из оборудования - предприятие пользуется услугами фирмы из Санкт-Петербурга, поскольку своя машина высоконапорной промывки вышла из строя после 10 лет эксплуатации. Стоимость такой техники - примерно 30 миллионов рублей.

Однако саму воду, попадающую на объект, от песка все же избавляют с помощью сепаратора, куда содержимое из резервуаров попадает с помощью насоса.

«В сепараторе происходит выпадение песка в осадок, а жидкость идет дальше, - разъясняет начальник цеха очистных систем канализации Александр Зюков. - После механической очистки вода попадает в отстойники, где осадок оседает на дно, собирается в центр скребковым механизмом и забирается насосом. Вода в отстойниках  - никогда не замерзает: из-за постоянной циркуляции и изначально высокой температуры стоков».

Азот и фосфор - для бактерий

Сейчас на объекте функционируют 3 отстойника, отремонтированные в 2014 году, по одной из программ приграничного сотрудничества. Остальные 2  - в планах привести в порядок по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера», по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020».

Врезка: По проекту, «Горводоканал» получит 1,2 миллиона евро. Представитель предприятия отвечает на вопрос и. п. главы Пскова Елены Полонской, что начать работы собираются в этом году, а закончить - в 2021.

Далее коллегия подходит к аэротенку, где сточная вода не очищается биологически из-за износа уже 2 месяца. Затем - подходит к действующему.

«На этом этапе очистки идет удаление азота и фосфора, поскольку такие химические элементы забирают кислород, разлагают водоросли, - объясняет Александр Зюков. -  Удаляем с помощью бактерий и простейших, которые сами развиваются в активном иле. Так, на входе была грязная вода, а на выходе - стала очищенная. Бактерии оседают при вторичном отстаивании - воду можно спускать в реку».

На вопросы депутатов о контроле процесса специалист дает понять, что за всем следит специализированный персонал, который и отбирает пробы. После чего парламентарии осматривают место, откуда поступившая со всего города и окрестностей, но очищенная вода вновь оказывается в реке Великой.

Все в открытом режиме

И последний объект, на который выезжают депутаты, - городская канализационно-насосная станция у переезда на улице Киселева, 1. Эту станцию собираются реконструировать с помощью средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас таких больших станции - 2: городская и районная, - отмечает директора «Горводоканала» Константин Болотин. - И городской - куда попадает основная часть канализационных стоков из Пскова - требуется модернизация: например, замена насосного оборудования и улучшение диспетчерской связи».

Парламентарии осматривают помещение объекта. Константин Болотин же, в свою очередь, уверяет, что реконструкция пройдет в плановом режиме, и пока один насос будут менять, другой - будет работать: «Работы никак не повлияют негативно на жителей».

Депутаты заканчивают знакомство со станцией и благодарят директора предприятия. Благодарят за проделанную работу по водоснабжению и водоотведению, и подчеркивают, что эти системы необходимо продолжать улучшать. 

«Все обновления технологий «Горводоканала» - будут в открытом режиме. Спасибо, что нашли время и посетили наши объекты. Приглашаю сделать это еще раз, чтобы следить за развитием», - прощается с собравшимися Константин Болотин.

Алексей Назаров

Теги: #горводоканал #Гордума #ОМСУ #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 658 человек
01.08.2019, 08:020 Работа в открытом режиме - «Горводоканал» рассказал Псковской гордуме о неисправностях и планах по их устранению 31.07.2019, 23:020 Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали из-за видео, где он играет пьяного гаишника 31.07.2019, 22:120 Казаки Псковского воинского храма святого Александра Невского и воспитанники клуба «Искра» приняли участие в уроке мужества 31.07.2019, 22:070 В псковской академии ФСИН обучились сотрудники территориальных органов из Карелии, Смоленской, Новгородской и Псковской областей
31.07.2019, 21:470 Эрмитаж и футбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве 31.07.2019, 21:350 Россиянки оказались слишком самокритичны 31.07.2019, 21:150 Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили предприниматели Псковской области 31.07.2019, 20:550 Команда депутатов и сотрудников органов власти Пскова примет участие в фестивале пляжного волейбола
31.07.2019, 20:370 Новым детским садам Псковского района присвоили названия, исходя из пожеланий жителей 31.07.2019, 20:220 В Псковской области будут проводить театрализованные экскурсионные программы 31.07.2019, 20:121 Среди псковских полицейских выбирали сильнейших легкоатлетов 31.07.2019, 19:520 Россия и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании дипломов и степеней
31.07.2019, 19:430 Алексей Орлов проинспектировал строительство спортивных объектов в трех районах 31.07.2019, 19:321 Центробанк выпустит монеты с ядерным бомбардировщиком 31.07.2019, 19:211 Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата в главы Новоржевского района 31.07.2019, 19:100 Псково-Изборский объединенный музей информирует об экскурсиях в августе
31.07.2019, 18:450 Псковские таможенники предотвратили незаконное перемещение более 40 тонн яблок 31.07.2019, 18:200 Уголовный розыск продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года 31.07.2019, 18:000 Теплая погода без осадков ожидается в первый день августа в Псковской области 31.07.2019, 17:550 После вмешательства прокурора в Середкинской колонии отремонтировали прачечную
31.07.2019, 17:430 Студенческий стройотряд «ЛЭП» завершил работу в «Псковэнерго» 31.07.2019, 17:300 Марина Гаращенко: В Псковской области удалось наладить обеспечение льготных категорий граждан лекарствами 31.07.2019, 17:2211 Коммунисты Псковской области: Руки прочь от памятника Ленину! 31.07.2019, 17:160 В Псковской области за полгода выявлено 6 «черных кредиторов»
31.07.2019, 17:011 Руководитель комитета по здравоохранению Псковской области поддерживает введение распределения выпускников медицинских вузов 31.07.2019, 16:500 Следователи совместно с детским омбудсменом и МЧС посетили детские лагеря 31.07.2019, 16:400 Псковская область вошла в пятерку регионов, где проходит стажировка программы высшего уровня резерва управленческих кадров 31.07.2019, 16:300 Результаты проверок медицинских учреждений Пскова будут обнародованы
31.07.2019, 16:140 Большинство россиян сами не занимаются сортировкой мусора 31.07.2019, 16:070 ОНФ направил в Минстрой свои предложения по программе развития индивидуального жилищного строительства в России 31.07.2019, 16:001 Компьютерную томографию не делают в Псковском онкоцентре в связи с ремонтными работами - Марина Гаращенко 31.07.2019, 15:470 Врач назвала самые бесполезные лекарства
31.07.2019, 15:270 Только 2% заемщиков воспользуются «ипотечными каникулами» - эксперт 31.07.2019, 15:073 Марина Гаращенко: Основная проблема региональной медицины - неправильная маршрутизация пациентов 31.07.2019, 14:422 Минсельхоз предложил включить дикую рыбу и дикоросы в экологически чистую продукцию 31.07.2019, 14:330 Псковский облсовпроф будет настаивать на повышении именно должностных окладов муниципальных служащих
31.07.2019, 14:260 Visa запускает в России сервис безналичного перевода чаевых 31.07.2019, 14:180 В ходе операции «Арсенал» псковские силовики изъяли 700 боеприпасов 31.07.2019, 14:071 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях 31.07.2019, 13:551 Псковичку с детьми пытаются выселить из купленной квартиры
31.07.2019, 13:412 Почти 90 тонн фруктов и овощей были уничтожены в Псковской области в июле 31.07.2019, 13:321 Россияне стали реже оставлять завещания 31.07.2019, 13:2414 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу 31.07.2019, 13:130 Капитальный ремонт ждет «Аллею ветеранов» в Пскове в этом году
31.07.2019, 13:050 Выявлены снижающие давление напитки 31.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко 31.07.2019, 12:582 ВЦИОМ: Большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире 31.07.2019, 12:570 Более 6 лет строгого режима получил житель Пустошкинского района за убийство знакомой
31.07.2019, 12:510 Август в Псковской области будет чуть холоднее нормы 31.07.2019, 12:421 К «тушению» пожаров в Сибири привлекут шаманов 31.07.2019, 12:410 За неделю 244 человека обратились в лечебные учреждения Псковской области с укусами клещей 31.07.2019, 12:290 AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров
31.07.2019, 12:270 «Акваполис» приглашает юных псковичей незабываемо провести каникулы 31.07.2019, 12:212 В СНТ «Кебь» начали ремонт дороги 31.07.2019, 12:050 Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах 31.07.2019, 11:531 «Волонтером культуры» можно стать дважды - как это сделать
31.07.2019, 11:453 На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса 31.07.2019, 11:310 ОНФ призывает чиновников внимательнее следить за качеством новой дорожной разметки 31.07.2019, 11:240 Названы самые воруемые продукты в магазинах 31.07.2019, 11:230 Псковская библиотека приглашает на мероприятие памяти Павла Адельгейма
31.07.2019, 11:212 Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник» 31.07.2019, 11:190 В России услуги такси оказались дешевле пользования личным транспортом 31.07.2019, 11:110 Псковская Кадастровая палата: Что такое границы муниципальных образований 31.07.2019, 10:550 Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД
31.07.2019, 10:480 В Псковской области запрещен ввоз почти 20 тонн норвежской скумбрии 31.07.2019, 10:340 66% соискателей в России планируют сменить место работы 31.07.2019, 10:200 Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения принял участие в заседании координационного совета по применению профстандартов на предприятиях ЖКХ региона 31.07.2019, 10:060 Более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году
31.07.2019, 10:020 Узнать о своих долгах псковичи смогут сегодня на железнодорожном вокзале 31.07.2019, 10:000 В Великих Луках отремонтирован двор на улице Зенцовской 31.07.2019, 09:490 Владелица псковского спортивно-оздоровительного центра оштрафована за неофициальное трудоустройство администраторов 31.07.2019, 09:462 До 4 лет тюрьмы может получить эстонец, устроивший смертельное ДТП в Печорах и нелегально сбежавший на родину
31.07.2019, 09:430 Поэты России привезли земли к Священному холму в Изборске 31.07.2019, 09:320 Жилой дом горел в деревне Ляды 31.07.2019, 09:300 Игорь Шеменев намерен покинуть пост руководителя АО «Псковские коммунальные системы» 31.07.2019, 09:160 До 7 августа закрыто движение на участке улицы Сибирцева в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.