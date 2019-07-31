Общество

В Пскове приступили к ремонту детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова

В псковской детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова начались ремонтно-реставрационные работы. Средства на эти цели в размере 140 млн рублей были выделены по решению президента РФ в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

При этом более 104 млн рублей будет потрачено на сам капитальный ремонт старинного здания, а 35,7 млн - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала.

Как пояснил и. о. начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Павел Андреев, в ходе ремонтно-реставрационных работ будет произведена замена кровли, частичная замена балок, обновлены внутренняя отделка и фасад здания. Будут отреставрированы переплеты и форточки окон, филенчатые двери, воссоздан дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах. Также планируется отреставрировать кованые детали ограждения и хрустальные люстры. По завершении общестроительных и ремонтно-реставрационных работ будет проведено благоустройство.

Директор школы Наталья Архипова сообщила, что выделенные учреждению 35,7 млн рублей планируется потратить на покупку 4 роялей и 16 пианино, а также различной мебели. Она также рассказала, что на время ремонта, который по условиям контракта должен завершиться в декабре этого года, школа переехала в другое здание, расположенное по адресу Комиссаровский пееулок, 7а, и частично - в областной колледж искусств (улица Воеводы Шуйского, 2), и что новый учебный год начнется в ней в штатном режиме.

Напомним, музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова находится в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. Это объект культурного наследия регионального значения. До революции в помещениях находился банк. С января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина», в котором действовало два зрительных зала. В 1950-е годы вместе с кинотеатром также находились детская музыкальная школа и филармония.