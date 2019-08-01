Общество

Детский омбудсмен предложила Псковской области приютить «бездомный» Форум молодых семей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить Форум молодых семей в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением она выступила на Всероссийском форуме молодых семей, который проходит в Псковской области 6 августа.

«У всех форумов есть свой дом, а молодежный форум - бездомный», - констатировала Анна Кузнецова и предложила в качестве региона, который стал бы для него домом, Псковскую область. Первый вице-губернатор Вера Емельянова с удовольствием приняла это предложение.

Отметим, что Псковская область впервые принимает Всероссийский форум молодых семей. Он продлится до 9 августа. Участниками мероприятия стали более 400 человек из 42 регионов. Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета, Ассоциации организаций по защите семьи и Национальной родительской ассоциации.