Общество

ПЛН-ТВ: Декриминализация домашнего насилия - за или против?

По данным социологического исследования «Фонда общественное мнение», 57% россиян считают ошибкой декриминализацию домашнего насилия. Напомним, закон заменяющий уголовное наказание на административное за семейные побои действует в нашей стране с 2017 года. Ежегодно тысячи людей в России становятся жертвами домашнего насилия.

В июле 2019 года в интернете появился флэшмоб #ЯНеХотелаУмирать в поддержку закона о домашнем насилии. В августе в Петербурге прошел тысячный митинг в защиту сестер Хачатурян, которым грозит тюремный срок за убийство издевавшегося над ними отца. Эти и другие примеры показывают, насколько остро в России стоит проблема насилия в семье.

Мы решили узнать у псковичей поддерживают ли они закон о декриминализации домашнего насилия и почему.