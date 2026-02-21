Военнослужащих 2-й отдельной бригады спецназа вспоминают в Псковской области

День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения отмечается в Псковской области 21 февраля.

Напомним, 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них - разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

Указом президента РФ командирам разведывательных групп капитану Александру Калинину, капитану Михаилу Боченкову и старшему лейтенанту Сергею Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году указом президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, награждена орденом Жукова.

Дню памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления (ГРУ) посвящен новый выпуск программы «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области». СЛУШАТЬ на ПЛН FM>>>