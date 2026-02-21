 
Общество

Военнослужащих 2-й отдельной бригады спецназа вспоминают в Псковской области

0

День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения отмечается в Псковской области 21 февраля.

Напомним, 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них - разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ. 

Указом президента РФ командирам разведывательных групп капитану Александру Калинину, капитану Михаилу Боченкову и старшему лейтенанту Сергею Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году указом президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, награждена орденом Жукова.

Дню памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления (ГРУ) посвящен новый выпуск программы «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области». СЛУШАТЬ на ПЛН FM>>>

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026