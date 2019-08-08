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Общество

В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

12.08.2019 15:53|ПсковКомментариев: 0

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей. Сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции «Единая Россия"» Андрей Исаев.

Он пояснил, что в законодательстве нет понятия «аптечная сеть», поэтому на них не распространяются ограничения, вводимые для торговых сетей. Между тем в России действуют не только сети, но и ассоциации аптечных сетей. По экспертным оценкам, в 2018 году более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей.

По словам Андрея Исаева, крупные продавцы лекарств «используют преимущества своего монопольного положения по отношению к производителям». «Это бонусы, которые они взимают за то, что просто кладут лекарства на полки, дополнительные деньги в виде проведения маркетинговых акций по продвижению лекарств, деньги на обучение персонала по продаже конкретного лекарства», - пояснил депутат. Кроме того, сети заинтересованы в продвижении дорогих препаратов, добавил он.

В Госдуме предлагают законодательно ограничить размеры бонусов, которые могут брать аптечные сети. Кроме того, их обяжут советовать разные по ценовому сегменту лекарства с одним и тем же действующим веществом, если они есть на рынке.

«Мы договорились, что эти инициативы будут готовы к сентябрю в виде уже готовых законопроектов, после этого соберем круглый стол или парламентские слушания, где подробно их обсудим, и уже в осеннюю сессию хотим начать процесс их принятия», - сообщил Андрей Исаев.

Вводить же фиксированные наценки на лекарства пока не планируется, рассказал он, добавив, что это сложный и дискуссионный вопрос, который нуждается в дополнительном обсуждении. Парламентарий пояснил, что есть значительное количество лекарств, которые уже имеют фиксированную как цену, так и наценку, а также входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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