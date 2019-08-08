Общество

Может ли пятница стать выходным?

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается и в мире, и в нашей стране. Рассмотрев предложения, изложенные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на заседании 108-й сессии Международной конференции труда, ФНПР направила в Министерство труда и социальной защиты России свои предложения. Их прокомментировала заместитель руководителя департамента социально – трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается.

Исследования, проведенные в этой связи Рострудом и Службой исследований Head Hunter, показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян «в недалеком будущем… в условиях технического прогресса и роботизации производств». Он согласился с существованием проблемы системной усталости и хронических стрессов в результате переработок, подчеркнув, что работодателям следует искать новые подходы к организации рабочего времени.

Однако в нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников.

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», - рассказала Елена Косаковская.