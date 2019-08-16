Общество

Стал известен размер полугодовой задолженности налогоплательщиков Псковской области

Стало известно, каких пределов достигла сумма задолженности налогоплательщиков, проживающих в Псковской области, за полгода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 19 августа на пресс-конференции в региональном УФНС России сообщили, что в первой половине года более 170 тысяч налогоплательщиков имели задолженность в общей сумме более 400 миллионов рублей.

«По результатам проведенной работы, погасили задолженность около 43 тысяч налогоплательщиков на сумму более 88,5 миллиона рублей», - отметили в управлении.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Псковской области Вячеслав Иванов обратился ко всем налогоплательщикам с просьбой оплатить имеющуюся задолженность. А также - к налогоплательщикам, которым в декабре будут исчислены имущественные налоги за 2018 год - с просьбой уплатить эти налоги досрочно.

В ходе пресс-конференции отметили, что на сегодняшний день существует много способов оплатить свои долги: мобильное приложение «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»); личный кабинет для физических лиц (на сайте www.nalog.ru); сервисы «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»; через обращение в инспекцию по месту жительства, в отделения банков.