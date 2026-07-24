Роспотребнадзор: Пляж в Великих Луках и озеро Балаздынь остаются непригодными для купания

По данным на 24 июля, требованиям СанПиН по микробиологическим показателям не соответствуют вода и песок на городском пляже Великих Лук на реке Ловать, а также вода в озере Балаздынь на территории детского оздоровительного лагеря «Березка» в Великолукском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Роспотребнадзоре отметили, что эти акватории непригодны для отдыха. Информация о необходимости ограничить эксплуатацию зон рекреации направлена в администрацию Великих Лук и руководству лагеря «Березка».

Жителям региона рекомендовали обращать внимание на информационные знаки, предупреждающие о запрете купания.

Вместе с тем безопасными для купания признаны городской пляж на реке Великой в Пскове, муниципальный пляж «Горохово озеро» в Островском муниципальном округе, пляжи пансионата «Маево», загородного отеля «Плесков», базы отдыха «Лукоморье», турбазы «Алоль», пансионата «Кривск», санаториев «Гороховое озеро» и «Голубые озера», а также пляжи детских оздоровительных лагерей «Мультирайдерс», «Ленок», «Зеркальный», «Звездный», «Юный железнодорожник», «Алые паруса», «Радуга» и «Космос».

По состоянию на 24 июля специалисты исследовали 32 пробы воды по санитарно-химическим показателям, 59 проб воды по микробиологическим показателям и 36 проб почвы (песка) по микробиологическим и паразитологическим показателям.