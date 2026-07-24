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Гастрономический фестиваль и концерты пройдут на Дне Псковского района в Тямше

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Праздничные мероприятия, посвященные 99-й годовщине образования Псковского района, пройдут с 25 июля по 1 августа. Главной площадкой праздника станет Мамин парк в деревне Тямша. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / МАХ

По ее словам, жителей и гостей округа ждут концерты в домах культуры, спортивные соревнования, а также другие праздничные и торжественные мероприятия.

В преддверии Дня района в муниципалитете традиционно отметят 82-ю годовщину освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков. На центральном воинском мемориале «Жидилов Бор» состоится торжественный митинг. Начало мероприятия перенесено на 12:00.

Основные праздничные события пройдут 1 августа в Мамином парке в деревне Тямша. Для гостей подготовят гастрономический фестиваль, игровую программу, выставку декоративно-прикладного творчества и другие мероприятия.

Как отметила Наталья Федорова, сегодня на территории будущего праздника состоялся масштабный субботник. В подготовке площадки приняли участие сотрудники администрации и территориального отдела «Тямша», депутаты Собрания депутатов округа, местные жители, депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачева, а также сотрудники предприятия «Титан-Полимер».

 

«1 августа к 13 часам ждем вас на День района!» — пригласила глава муниципалитета.

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