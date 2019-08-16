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Общество

Использование мобильных телефонов в школе - ограничение или запрет?

21.08.2019 17:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 20 августа. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться в проблеме использования мобильных телефонов в школе. 

Российские школы получили рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов. Таковы выводы рабочей группы, состоящей из представителей трех ведомств: министерства просвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора. Как сообщает сайт министерства просвещения, рекомендации для школ подготовлены на основе международного опыта, например, запрет на использование гаджетов в школах действует во Франции, Азербайджане, Греции, Таджикистане. В Канаде вопрос решается на региональном уровне. Кроме того, Минпрос провел соцопрос, согласно которому 61 процент учеников, 89 процентов родителей и 90 процентов педагогов поддержали инициативу ограничить использование смартфонов в стенах общеобразовательных учреждений.

Как аргументируют эксперты, длительное пользование телефоном может приводить к гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна и психики, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания. Также предлагают рассмотреть еще несколько вариантов: работу мобильных телефонов в беззвучном режиме, организации специальных мест, где могут храниться гаджеты, и способах связи ребенка с родителями в экстренных случаях.

Отметим, в июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была первой из чиновников высшего эшелона, кто заявил о необходимости ограничить гаджетоманию в учебных заведениях:

«Многие директора школ, да и родители, высказывают свою тревогу о наличии телефонов, особенно у детей младших классов, это отвлекает от учебного процесса и мешает учителю вести урок. Вместо общения и движения на переменах, как это было раньше, дети на переменах берут телефон и играют в игры. Они отвыкают от общения друг с другом. Плюс социальное неравенство - у кого-то есть телефон, у кого-то нет, у кого-то телефон последней модели, а какая-то семья не может себе позволить купить его. Эта тема требует решения. Она деликатная, нельзя решать ее жесткими запретными мерами, но большинство педагогического сообщества склоняется к тому, чтобы запретить использовать телефоны в школе».
 

Однако большинство экспертов (как на федеральном уровне, так и респондентов нашей программы) склоняются не к тотальному запрету как, например, во Франции, где нельзя даже приносить любые гаджеты в школу, а к ограничению использования устройств связи на уроках и переменах. Сегодня в «Дневном дозоре» спектр мнений и разнообразие «рецептов» на тему: как ограничить использования мобильных в образовательных учреждениях.

В ближайшие дни в городе состоится традиционный августовский городской педагогический совет, на котором педколлективам будут даны установки относительно рекомендаций Минпросвещения, сообщил нашей программе заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. У муниципальных учреждений образования есть наработки в этом вопросе.

«Это тема не новая. Я сам, как родитель, бывало краснел на родительских собраниях ввиду того, что и моего ребенка ругали за использование смартфона во время уроков. У родителя позитивную реакцию это вызывать не может. Понятно, что сегодня смартфон - не просто телефон, а большой источник получения информации, дети отчасти на него рассчитывают как на помощника на экзаменах, контрольных работах, некоторые попросту учебное время тратят на игры. Это, конечно, не может быть позитивно воспринято, на уровне города Пскова в образовательных учреждениях есть негласный запрет пользования телефонами. Он существует уже несколько лет, педагогические работники борются с телефонами и постоянно беседуют с родителями. Сейчас поступили новые вводные от Минпроса в части рекомендательного письма, в котором отражено то, что в образовательных учреждениях необходимо принять меры, скажем так, не позволять детям пользоваться телефонами. Оно, естественно, найдет отражение в августовском педсовете, эту тему надо более детально обсудить и проговорить с руководителями образовательных учреждений, как же правильно выстроить эту работу, чтобы не ущемлять права детей, чтобы телефон исполнял ту функцию, которую должен исполнять, чтобы связь у родителей с ребенком была, пока он находится вне дома, поэтому эти формы и методы нужно будет проговорить более детально. Сама идея запрета не нова, в Европе она применяется широко, например, в таких странах как Франция, Греция, даже по-моему в США. Франция вообще передовая страна, с 2010 года там ограничения вводятся, с каждым годом они все жестче и жестче. Поэтому, опыт положительный и нужно более серьезно к нему относиться», - прокомментировал Александр Коновалов.

Детский омбудсмен региона Наталия Соколова поддерживает инициативу об ограничении гаджетов в учреждениях образования, поскольку есть исследования медиков и психологов, согласно которым техсредства с доступом к интернету негативно влияют на память и внимание, уровень слуха и двигательную активность. Что касается прав детей, то ограничения использования мобильников их не нарушат, уверяет Наталия Соколова со ссылкой на конвенцию о правах ребенка. Но дело даже не в этом, уверена омбудсмен: люди взрослые должны думать не как остановить самым примитивным образом - запретом, - технический прогресс, а как сделать его полезным ребенку. Но разумные ограничения должны быть, уверена Наталия Соколова.

«Я поддерживаю инициативу об ограничениях пользования гаджетами в школах, особенно в процессе урока. Для чего ребенку во время урока телефон? Позвонить родителям, друзьям или заглянуть в социальные сети? Для этого есть перемена, внеурочное время. Но здесь возникает другой вопрос. Мы живем в мире информатизации, говорим об электронной школе. Поэтому возникает вопрос - как сделать использование современных гаджетов и девайсов безопасным и эффективным? Поэтому здесь есть вторая сторона медали. В школах есть продвинутые учителя, которые с пользой используют гаджеты на уроках. На мой взгляд, это тоже правильно и замечательно. Но это достаточно ограниченный период времени, когда можно использовать современные технологии для получения знаний. Тотальными запретами мы не сможем данную проблему решить. Сегодня министерство просвещения говорит о том, что каждое образовательная организация может сама выработать правила по использованию гаджета, то есть школьные правила, которые регламентируют школьную жизнь, будут включать в себя ограничения либо запрет, либо правила использования электронных девайсов в школьной жизни. Я считаю, что в принятии таких правил должны участвовать не только педагоги, но и все участники учебного процесса - педагоги, родители и ученики, которые совместно выработают коллективный договор, который позволит избежать конфликта», - сообщила Наталия Соколова.

Мобильный телефон однозначно отвлекает и ученика, и учителя во время урока. Однако, как быть с безопасностью ребенка, с потребностью родителей знать, что с ним, и где он находится? Помня об этом, уверена глава Псковского района, в недавнем прошлом директор школы, Наталья Федорова, тотальный запрет применим быть не может. Профильное министерство рекомендует именно ограничение.

«Необходимо продумать применение каких-либо мер хранения мобильных телефонов для того, чтобы ученик все-таки мог им воспользоваться, чтобы сообщить, например, что-то родителям или позвонить во внеурочное время. Нужно продумать систему, к примеру, ящичков для хранения телефонов, где они будут находиться — в классах или в коридорах. На усмотрение школ, раз им дана такая возможность. К тому же, должна вестись нормальная разъяснительная работа с родителями и учениками. Для чего нужен мобильный телефон человеку? Для осуществления коммуникаций, для звонков. Ну забыл что-то ребенок или что-то произошло, именно в этих целях. Он необходим. Обязательно должна проводиться разъяснительная работа», - уверена Наталья Федорова.

Со своей однофамилицей солидарна депутат Псковской городской Думы, директор лицея №10 Ольга Федорова. В ее образовательном учреждении работа по разумному ограничению детьми мобильных проводиться постоянно. Отобрать телефон, говорит Ольга Федорова, педколлектив не может. Удалить ученика, принесшего мобильный в школу, с урока тоже нельзя - это нарушение закона об образовании. В 10-м лицее на уроках физкультуры мобильные собирают в специальный ящик. Но были случаи, признается директор, когда гаджеты пропадали. И это очень неприятная история с разбирательствами, подчас вызовом полиции. Короче говоря, не самый очевидный метод. Но то, что мобильник может стать настоящей психологической зависимостью для ребенка, Ольга Федорова знает не понаслышке.

«У нас в этом году при выпуске из 9 класса один ребенок мог быть не допущен до экзамена по причине мобильного телефона. Не потому, что он чего-то не способен выучить по своим умственным способностям, а потому, что все его внимание заполняет телефон. Он не может оторваться, это определенная зависимость. Причем слово «зависимость» сказала не я, а профессионалы. Любой вид зависимости для наших детей на сегодняшний день опасен - зависимость от мобильного телефона, от наркотиков, группировок типа «АУЕ», «Синий кит». Вот, например, Москва с митингами под лозунгом «Я имею право выбора», хороший, казалось бы, слоган и призыв, но он же не ведет к выбору, он ведет к тому, чтобы ребенок рос в противостоянии и противодействии власти и ничегонеделания. Я далеко ушла от мобильного телефона, но это куда шире проблема, чем просто мобильный телефон. Это подрыв психики детей, зависимость. Надо уметь пользоваться мобильным телефоном только в мирных целях. Это нужно воспитывать в детях - как в школе, так и родителям. Когда только появились компьютеры, мне дети с гордостью говорили: «Я не играю в компьютерные игры, у меня просто возможности нет. В них играет наш папа», - прокомментировала спикер.

Многодетный папа, директор гипермаркета «Имериал» Николай Рассадин на уровне своей семьи уже ввел ограничение использования мобильного телефона - дочь ходит в школу без мобильника. При этом Николай Рассадин не отпускает вопрос безопасности ребенка на самотек - в современном мире достаточно различных устройств, которые позволяют и контролировать местонахождение детей, и быть с ними на связи в экстренных случаях.

«В школе вопрос безопасности решает администрация школы, но когда заканчиваются занятия, кто-то из нас ее встречает. Но сейчас мы пошли по другому пути - мы купили умные часы, по которым можно отследить все ее перемещения, она может подать сигнал об опасности, может связаться с двумя номерами телефонов. Если бы я был директором школы, что бы я сделал? Заходят дети в класс, идет урок географии, есть специальный шкафчик, телефоны отключили и сдали в шкафчик. Перемена началась - каждый может взять свой телефон. Начался урок - выключили телефоны и положили в шкафчик. Проблема решена. Ребенок не лишается телефона и телефон не отвлекает. Как в самолете. Вы когда заходите в самолет, вас же лишают возможности пользоваться телефоном на некоторых авиалиниях? Вы же не возражаете, не говорите: «Я хочу»? Есть правило, которое вы соблюдаете. Я думаю, так и в школе нужно поступать. Начался урок - отключите телефоны, пожалуйста».

Понятно, что далеко не всем семьям по карману обеспечить ребенка, а то и двух, трех детей, умными часами. Это дорогое удовольствие. Стоимость конечно варьируется, но гаджет дешевле 5 тысяч брать просто бессмысленно. Для многодетного отца, общественника Андрея Семенова в таком случае вариант решения проблемы - возврат к недорогим телефонам без функции выхода в интернет.

 

«Я бы скорее всего отказался бы от дорогих гаджетов с выходом в интернет и так далее. Простой мобильный телефон в принципе у ребенка должен быть в школе. Речь идет о том, чтобы оградить ребенка, хотя бы в школе, от Интернета. Это, может быть, подтолкнуло бы и образование. Не для кого не секрет, что дети бывает и учатся по телефонам. Также общение между собой у них складывается по мобильному телефону. Даже находясь на уроке, дети общаются через интернет. А смысл? Опять же это отвлекает от учебного процесса», - выразил свое мнение Андрей Семенов.

В течение предстоящего года Роспотребнадзор оценит состояние здоровья школьников при вводимых ограничениях, а Рособрнадзор и Российская академия образования проведут выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса. Однако ситуация с гаждетоманией требует не столько министерской отчетности, сколько реального решения. Разумное ограничение назрело, об этом заявили практически все наши сегодняшние респонденты. Но пользоваться мобильными телефонами в разумных объемах нужно учить не только школьников, но и их родителей. Какая в российских семьях любимая игрушка не только у малышей, но и у их пап? Правильно, «стрелялки» и «бродилки». У мам - соцсети и бесконечные виртуальные разговоры. В нашем мире страшный сон - потерять мобильник, в котором все контакты, почта, месседжеры, в нем сосредоточен буквально весь человек. Это реальная угроза коммуникативной зависимости на грани расстройства личности. Но если взрослый человек может сам себе сказать:на соцсети и интернет пространство ежедневно трачу не больше двух часов, то ребенок себя сам ограничить не может.

Идеальное ограничение - это правильное воспитание.
Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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