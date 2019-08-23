Общество

Налоговики Псковской области расскажут об обеспечении достоверности ЕГРЮЛ и устранении расхождений по НДС

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов.

На очередных публичных обсуждениях будет рассмотрен вопрос «Основные методологические нарушения при заполнении налоговых деклараций по НДС, по которым формируются расхождения. Схема работы налоговых органов по устранению расхождений по НД по НДС и выявлению потенциального «выгодоприобретателя». Работа налоговых органов по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ. Итоги работы по снижению доли компаний с признаками недостоверности сведений».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на мероприятии также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований. Кроме того, предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Пройдут они 10 сентября в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области (г. Великие Луки, ул. Тимирязева, 2). Начало мероприятия в 12:00.

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить до 6 сентября на электронный ящик: public.r6000@nalog.ru или задать по тел. (8112) 699-342, 699-274.

Отметим, публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.