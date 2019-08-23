Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Учи язык
Организация активного отдыха
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Детский праздник у ДО
Шерше ля фам
Телефон прямого эфира 56-73-72
На ремонт провала
Как жить комфортнее
Об «успехах» импортозамещения
Мини-юбки под запретом
 
 
 
ещё Общество 23.08.2019 11:422 Путин отметил вклад Псковской области в становление и развитие России 27.08.2019 18:450 Налоговики Псковской области расскажут об обеспечении достоверности ЕГРЮЛ и устранении расхождений по НДС 27.08.2019 18:260 В Пскове прошла акция «Безопасный путь в школу!» 27.08.2019 17:500 Около 75% детей региона вовлечены в дополнительное образование 27.08.2019 17:471 В честь открытия магазина «КанцПарк» в «Максимусе» пройдет праздничная программа 27.08.2019 17:290 В Псковской области пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево»
 
 
 
Самое популярное 27.08.2019 10:593 Госпитализирован культовый певец 90-х годов Юлиан 26.08.2019 15:400 Брошенная дочь, проживающая в Печорах, узнала отца по фото бездомного старика 26.08.2019 17:153 На Пожиговской в Пскове горят помещения асфальтобетонного завода. ВИДЕО 25.08.2019 17:586 В псковском супермаркете на Коммунальной мужчина устроил дебош 26.08.2019 18:311 Стали известны подробности о пожаре на псковском асфальтобетонном заводе на Пожиговской
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Налоговики Псковской области расскажут об обеспечении достоверности ЕГРЮЛ и устранении расхождений по НДС

27.08.2019 18:45|ПсковКомментариев: 0

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов.

На очередных публичных обсуждениях будет рассмотрен вопрос «Основные методологические нарушения при заполнении налоговых деклараций по НДС, по которым формируются расхождения. Схема работы налоговых органов по устранению расхождений по НД по НДС и выявлению потенциального «выгодоприобретателя». Работа налоговых органов по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ. Итоги работы по снижению доли компаний с признаками недостоверности сведений».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на мероприятии также будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований. Кроме того, предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Пройдут они 10 сентября в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области (г. Великие Луки, ул. Тимирязева, 2). Начало мероприятия в 12:00.

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить до 6 сентября на электронный ящик: public.r6000@nalog.ru или задать по тел. (8112) 699-342, 699-274.

Отметим, публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В правительстве РФ обсуждают возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю. Ваше отношение к этой инициативе?
В опросе приняло участие 422 человека
27.08.2019, 18:450 Налоговики Псковской области расскажут об обеспечении достоверности ЕГРЮЛ и устранении расхождений по НДС 27.08.2019, 18:260 В Пскове прошла акция «Безопасный путь в школу!» 27.08.2019, 18:120 Государственный академический университет гуманитарных наук запускает сетевую академическую магистратуру с ПсковГУ 27.08.2019, 18:030 Псковская команда «Стрела» стала финалистом турнира «Кожаный мяч»
27.08.2019, 17:550 Три золотых медали завоевали псковские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 27.08.2019, 17:500 Около 75% детей региона вовлечены в дополнительное образование 27.08.2019, 17:471 В честь открытия магазина «КанцПарк» в «Максимусе» пройдет праздничная программа 27.08.2019, 17:330 Гендиректор «Сибирского гостинца» об иске к «Моглино»: Никакого конфликта нет
27.08.2019, 17:290 В Псковской области пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево» 27.08.2019, 17:150 Великолучанка завоевала «серебро» первенства мира по стрельбе из лука 27.08.2019, 17:020 На факультетах ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников 27.08.2019, 16:510 В Острове несовершеннолетний угнал легковушку у пенсионера
27.08.2019, 16:440 ТОП-3 от Nordman: женская обувь на сентябрь 27.08.2019, 16:420 Сбербанк начал разработку нового логотипа 27.08.2019, 16:357 Строить кампус ПсковГУ будет новый подрядчик 27.08.2019, 16:130 «Цветочную дорожку» обустраивают в Псково-Печерском монастыре к престольному празднику. ФОТО
27.08.2019, 15:570 Почта России: Псковичи выбирают простую электронную подпись при получении почтовых отправлений 27.08.2019, 15:500 Более 30 обращений поступило на «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области 27.08.2019, 15:450 18 мобильных телефонов пытались перебросить правонарушители на территорию колонии в Крюках 27.08.2019, 15:430 Заканчивается благоустройство детских площадок и дорог на территории нового детсада в Борисовичах
27.08.2019, 15:360 Псковская хип-хоп команда «Хоть Отбавляй!» победила на Всероссийском фестивале «Extreme Weekend» 27.08.2019, 15:330 В Псковскую область поступило 226 тыс. доз вакцин от гриппа 27.08.2019, 15:320 Год тюрьмы может получить житель Псковского района за уклонение от административного надзора 27.08.2019, 15:190 Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила подготовку оборудования к новому отопительному сезону
27.08.2019, 15:120 «Гонки по вертикали»: 75-летие региона, возвращение губернатора и видео с Вилковым 27.08.2019, 14:531 Актриса Наталья Бочкарева завела щенка и назвала его в честь Печор 27.08.2019, 14:511 Жителя Псковского района ждет наказание за вождение в пьяном виде и избиение сожительницы 27.08.2019, 14:432 Гендиректор «Сибирского гостинца» рассказал о соседстве с «Титан-Полимером»
27.08.2019, 14:320 «Эхономика» c Дмитрием Ходасом. ВИДЕО 27.08.2019, 14:310 Россияне смогут запросить сведения о недвижимости онлайн с сайта Кадастровой палаты 27.08.2019, 14:293 В Пскове на три месяца будет перекрыт участок улицы Яна Фабрициуса 27.08.2019, 14:200 25 белорусских телят не доехали до пункта назначения в Псковской области
27.08.2019, 14:120 Детский велозаезд проходит в Мальской долине к 12-летию создания Следственного комитета 27.08.2019, 14:071 Псковский облсовпроф направил губернатору Псковской области предложения по усилению мер соцподдержки педагогов 27.08.2019, 13:581 Внимание, снято! - полный список фильмов, которые снимались в Псковской области 27.08.2019, 13:520 Псковские коммунисты выражают соболезнования родным и близким Михаила Елисеева в связи с его кончиной
27.08.2019, 13:492 Гендиректор «Сибирского гостинца» о налоговом долге фирмы: Устрашение - это выдумка, абсурд 27.08.2019, 13:400 Опыт сохранения самобытного культурно-языкового наследия представила Псковская область в рамках фестиваля «Финно-угорский транзит» 27.08.2019, 13:360 Сотрудники Росгвардии задержали 17-летнюю подозреваемую в краже продуктов из магазина в Острове 27.08.2019, 13:281 ПФР переходит на электронные трудовые книжки
27.08.2019, 13:151 Прокуратура выявила со стороны администрации Пскова нарушение законодательства о соцобеспечении 27.08.2019, 13:130 В Псковской области запускается проект по мобильным кванториумам 27.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором «Сибирского гостинца» 27.08.2019, 12:490 Телеканал «Спас» побывал в Печорах. ФОТО, ВИДЕО
27.08.2019, 12:450 В ПсковГУ поступило на 32% больше местных одиннадцатиклассников 27.08.2019, 12:312 Интерактив: Стоянка автобусов в районе Золотой набережной. Что нарушают? 27.08.2019, 12:190 В Бежаницком района местный житель получил срок за кражу смартфона из кармана брюк 27.08.2019, 12:190 Областной профсоюз работников образования: Губернатор Псковской области заинтересован в решении проблем учителей в регионе
27.08.2019, 12:050 Поджог стал причиной пожара в Острове, где обнаружены трупы семейной пары 27.08.2019, 12:021 Августовский педсовет состоялся в Пскове 27.08.2019, 11:520 Как пройдет праздник Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре: РАСПИСАНИЕ 27.08.2019, 11:381 В новом театральном сезоне детская театральная мастерская «Гвозди» начинает работать с новым составом преподавателей
27.08.2019, 11:251 Жители великолукской деревни жалуются на недоступность цифрового телевидения 27.08.2019, 11:091 Николай Рассадин станет гостем программы «Гайд-парк» 27.08.2019, 10:593 Госпитализирован культовый певец 90-х годов Юлиан 27.08.2019, 10:520 KFC вводит меню из растительных заменителей куриного мяса
27.08.2019, 10:520 Стала известна причина пожара в цехе асфальтобетонного завода на Пожиговской в Пскове 27.08.2019, 10:464 Гендиректор «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас станет гостем нового выпуска программы «Эхономика» 27.08.2019, 10:397 28 августа в Псковской области стартует досрочное голосование 27.08.2019, 10:350 В Новосокольнической дистанции пути нарушалась периодичность проведения капремонтов железнодорожных путей
27.08.2019, 10:270 О детях войны расскажет новая выставка в Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области 27.08.2019, 10:050 В колонию отправится житель Струг Красных за грабеж на железнодорожной станции 27.08.2019, 10:0014 Реплика Донецкого: Как платят, так и работают 27.08.2019, 09:530 Поножовщиной закончился пьяный конфликт на великолукской пилораме
27.08.2019, 09:520 Добросовестную конкуренцию на рынке перевозок обсудили псковские налоговики с участниками процесса транспортировки сельхозпродукции 27.08.2019, 09:370 Житель Красногородского района осужден за кражу бытовой техники из дачного дома 27.08.2019, 09:280 Сумку с золотом украли из частного дома в Великих Луках 27.08.2019, 09:280 Отделение ПФР по Псковской области: Если у женщины четверо детей, пенсия ей будет назначена в 56 лет
27.08.2019, 09:280 Житель Красногородска угрожал убить ребенка 27.08.2019, 09:240 Традиционный ежемесячный крестный ход прошел вокруг города Пскова. ФОТО 27.08.2019, 09:220 Видеоматериалы о псковских детях-сиротах подготовит съемочная группа телепрограммы «Когда все дома» 27.08.2019, 09:170 Юноши «Псков-747» сыграют в финале первенства России
27.08.2019, 09:141 Ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской проведут в Пскове на 6,3 млн рублей 27.08.2019, 09:010 Труп мужчины с признаками асфиксии нашли в общежитии в Великих Луках 27.08.2019, 08:530 Средняя зарплата кладовщика в Пскове с прошлого года выросла на тысячу рублей 27.08.2019, 08:453 Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.