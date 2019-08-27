Общество

Александр Котов: Сельское хозяйство, промышленность и туризм - основные точки, над которыми нужно работать в Псковской области

Сельское хозяйство, промышленность и туризм - основные точки, над которыми необходимо усиленно работать в Псковской области. Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Александр Котов подчеркнул, что в настоящее время около 2/3 жителей Псковской области - городское население, и только 1/3 живет на селе. Спикер регионального парламента высказал мнение, что оптимальна ситуация, когда численность населения, проживающего в городе и на селе, выравнивается.

Председатель облсобрания в ходе беседы также пояснил, что, по его мнению, Псковская область развивается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но есть ряд положительных показателей, к примеру, в экономике. Хотя, считает Александр Котов, в сфере промышленности необходимо более активно привлекать инвесторов, развивать предприятия региона.

«В регионе нет каких-то особенных проблем, те проблемы, которые существуют, характерны для страны в целом», - высказал мнение Александр Котов и добавил, что невозможно не заметить ряд перемен в лучшую сторону, которые произошли за последнее время в Псковской области.