Общество

Псковское областное Собрание вернется к вопросу деятельности «Псковпассажиравтотранса» - лидер регпарламента

Псковское областное Собрание в рамках парламентского контроля вернется к вопросу деятельности «Псковпассажиравтотранса». Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель регионального парламента Александр Котов.

«Нас убедили на парламентском часе в том, что проводятся необходимые мероприятия, чтобы наладить работу «Псковпассажиравтотранса», погасить долги, чтобы предприятие работало без убытков, - озвучил вопрос Александр Котов. - Обещания прозвучали, но что делается, я не могу сказать».

Спикер областного Собрания подчеркнул, что деятельность «Псковпассажиравтотранса» в публичной плоскости не освещается.

«В рамках парламентского контроля мы вернемся к вопросу», - заявил спикер и добавил, что вопрос деятельности предприятия необходимо обсуждать с органами исполнительной власти региона.