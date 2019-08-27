Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

На минувшей неделе в Псковской области широко и пафосно отметили 75-летие со дня образования региона. Отталкиваясь от этой круглой даты, постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко поведут сегодня разговор о том, к чему Псковская область пришла за минувшие десятилетия. Участники передачи предлагают радиослушателям вместе обсудить ситуацию в экономике, социальной сфере, общественно-политической жизни.

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