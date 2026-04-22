СОБЫТИЕ: Круглый стол реготделения РВИО в Приказных палатах

В Приказных палатах Псковского кремля сегодня, 22 апреля, состоялся круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно‑исторического общества.

Участники мероприятия — известные псковские историки и общественные деятели — представили доклады, посвящённые военной истории Псковщины. Кроме того, в ходе встречи прошла ротация членов Совета регионального отделения. Новыми участниками Совета стали: председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель Великолукского местного отделения Российского военно‑исторического общества Дмитрий Белюков и депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз.

