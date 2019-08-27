Общество

В Пскове юридическим лицам разъяснили последствия неуплаты задолженности по налогам

В Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области под председательством заместителя руководителя управления Алексея Павлова состоялось очередное заседание комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В мероприятии также приняли участие представители службы судебных приставов, полиции, администрации Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Отметим, проведение комиссий с участием представителей предприятий-должников в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней. Их цель – привлечение налогоплательщиков к добровольному погашению задолженности и разъяснение последствий, наступающих в случае отказа от добровольной оплаты.

На встречу были приглашены представители 13 налогоплательщиков – юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В общей сумме она составляла почти 24 млн. рублей.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Решением членов комиссии им было указано о необходимости более тщательного планирования обязательных налоговых выплат предприятий.

Заместитель руководителя Управления Алексей Павлов разъяснил налогоплательщикам последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации, вплоть до введения процедуры банкротства.

Руководители организаций-должников заверили комиссию в том, что ими принимаются все возможные меры ликвидации задолженности. По итогам заседания комиссии организации гарантировали частичное погашение задолженности по различным налогам и страховым взносам в ближайшее время на общую сумму почти в 7,5 млн. рублей.