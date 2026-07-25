Псковская деревня Торошино отмечает 515 лет с первого упоминания в в исторических документах

Деревня Торошино в Псковском муниципальном округе отмечает День деревни. В этом году дата весомая - 515 лет с первого упоминания Торошинской губы в исторических документах, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Поприветствовала гостей большого праздник, которые приехали со всего территориального отдела. С большим удовольствием вручила Благодарственные письма администрации муниципалитета Алевтине Пылевой и Евгении Сумедовой – эти замечательные женщины вносят большой вклад в общественную жизнь Торошино своими талантами, неравнодушием и отзывчивым сердцем!», – отметила Наталья Федорова.

В свою очередь, Евгения Сумедова как организатор волонтерской деятельности помощи специальной военной операции в Торошино, отметила наиболее активных добровольцев.

Председатель Собрания округа Валерия Фомина и ее коллега Андрей Ключко, главный специалист территориального отдела «Карамышево – Торошино» Екатерина Решетова поздравили жителей с праздником, поблагодарили за активность в решении вопросов местного значения и успехи в профессиональной и общественной деятельности.

«Празднование Дня деревни – это не просто торжественная и концертная часть мероприятия, а возможность людям, живущим на одной территории, подчас, с детства знающих друг друга, встретиться и пообщаться, обменяться новостями. А для нас, представителей муниципальной власти – пообщаться с людьми, обсудить вопросы, проблемы, проекты и идеи. Живое общение с населением невозможно заменить ничем. Поздравляю жителей Торошино с праздником! Мира, доброго здоровья, семейного благополучия, успехов и всего самого доброго!» – резюмировала Наталья Федорова.