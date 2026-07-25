Пыталово отметил 93-ю годовщину со дня присвоения ему статуса города

Сегодня Пыталово отмечает 93-ю годовщину со дня присвоения ему статуса города. Праздник получился действительно большим, ярким и очень атмосферным, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

На площади собрались жители разных поколений, семьи с детьми, ветераны, почётные гости. Подготовили насыщенную концертную программу, чествовали лучших жителей округа — тех, кто своим трудом, талантом и неравнодушием делает родную землю лучше.

«За таким масштабным событием всегда стоит огромная работа. Благодарю главу Пыталовского муниципального округа Веру Михайловну Кондратьеву, ее команду, работников культуры, творческие коллективы, волонтеров и всех, кто вложил силы и душу в организацию этого праздника. Видно, что всё было сделано с большой любовью к городу и его жителям», — подчеркнул Александр Козловский.

По словам парламентария, Пыталово — город с богатой историей, сильными традициями и замечательными людьми. Именно жители являются его главным богатством: трудолюбивые, искренние, активные, умеющие беречь прошлое и вместе строить будущее.