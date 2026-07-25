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Пыталово отметил 93-ю годовщину со дня присвоения ему статуса города

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Сегодня Пыталово отмечает 93-ю годовщину со дня присвоения ему статуса города. Праздник получился действительно большим, ярким и очень атмосферным, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

На площади собрались жители разных поколений, семьи с детьми, ветераны, почётные гости. Подготовили насыщенную концертную программу, чествовали лучших жителей округа — тех, кто своим трудом, талантом и неравнодушием делает родную землю лучше.

«За таким масштабным событием всегда стоит огромная работа. Благодарю главу Пыталовского муниципального округа Веру Михайловну Кондратьеву, ее команду, работников культуры, творческие коллективы, волонтеров и всех, кто вложил силы и душу в организацию этого праздника. Видно, что всё было сделано с большой любовью к городу и его жителям», — подчеркнул Александр Козловский.
 

По словам парламентария, Пыталово — город с богатой историей, сильными традициями и замечательными людьми. Именно жители являются его главным богатством: трудолюбивые, искренние, активные, умеющие беречь прошлое и вместе строить будущее.

«Пусть в домах жителей округа всегда царят мир, добро и благополучие. Пусть город развивается, становится ещё красивее и комфортнее, а люди остаются едины в любви к своей малой родине!» — пожелал депутат.
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