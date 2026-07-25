Александр Котов: Традиции псковской торговли заложены еще на пути «из варяг в греки»

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов торговли региона с профессиональным праздником. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе Заксобрания.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
По его словам, этот праздник объединяет тысячи людей самых разных профессий: от продавцов за прилавком до логистов, маркетологов и руководителей крупных торговых сетей.
Псков с древних времен был крупным торговым городом, стоявшим на великом пути «из варяг в греки», а потому традиции предприимчивости и умения выстраивать взаимовыгодные торговые связи заложены в самом характере псковичей. И сегодня, по мнению Александра Котова, в условиях сложных геополитических вызовов, сфера торговли не просто сохранила прежние показатели, но и продолжает активно развиваться, бесперебойно обеспечивая жителей нашего региона всем необходимым – от продуктов питания до сложной техники.