Александр Котов: Традиции псковской торговли заложены еще на пути «из варяг в греки»

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил работников и ветеранов торговли региона с профессиональным праздником. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе Заксобрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

По его словам, этот праздник объединяет тысячи людей самых разных профессий: от продавцов за прилавком до логистов, маркетологов и руководителей крупных торговых сетей.

«Сфера торговли оказывает колоссальное влияние на благополучие граждан и развитие наших территорий в целом. Именно через торговлю реализуются товары повседневного спроса, формируется налоговая база для пополнения региональных бюджетов, создаются новые рабочие места. Без четкой работы этой отрасли невозможно представить стабильную жизнь ни крупного муниципалитета, ни маленького поселка», – подчеркнул парламентарий.

Псков с древних времен был крупным торговым городом, стоявшим на великом пути «из варяг в греки», а потому традиции предприимчивости и умения выстраивать взаимовыгодные торговые связи заложены в самом характере псковичей. И сегодня, по мнению Александра Котова, в условиях сложных геополитических вызовов, сфера торговли не просто сохранила прежние показатели, но и продолжает активно развиваться, бесперебойно обеспечивая жителей нашего региона всем необходимым – от продуктов питания до сложной техники.