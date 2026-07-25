Михаил Ведерников: Законность, честность и справедливость всегда были основой работы следователей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе правительства региона.

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По словам главы региона, законность, честность и справедливость всегда были основой работы следователей. Сегодня эти лучшие традиции продолжают сотрудники Следственного комитета, следственных подразделений МВД и ФСБ.

«Ваша служба связана с решением серьезных задач, в числе которых — борьба с организованной преступностью и коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Но за этими стандартными формулировками стоит главное — защита каждого человека. Своей работой вы восстанавливаете истину, отстаиваете права пострадавших и добиваетесь неотвратимости наказания для виновных. Это требует высокого профессионализма, глубоких знаний, объективности, принципиальности и верности служебному долгу», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за честную и добросовестную службу, высокий профессионализм и верность лучшим традициям следственной работы. Он также выразил особые слова признательности ветеранам органов следствия за бесценный профессиональный и жизненный опыт, мудрость и наставничество.